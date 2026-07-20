世界盃決賽持續更新｜半場0：0　西班牙稍佔優　阿根廷利辛度傷出

2026世界盃決賽於周日（19日）下午（即香港時間20日凌晨3時）在美國紐約新澤西球場（原稱紐約大都會人壽球場 MetLife Stadium）舉行，由西班牙與阿根廷上演終極對決。



世界盃2026決賽西班牙對阿根廷，在紐約新澤西球場上演。（路透社）

西班牙以年輕小將耶馬作為前線重心，而衛冕的阿根廷和4年前決賽正選相比則只換了3人。值得留意的是兩隊都在21世紀曾經捧過盃，但千禧年至今仍然未有一隊球隊能兩度捧盃，故今晚將誕生首支21世紀兩度奪冠球隊。

上半場開賽僅4分鐘，西班牙兩度沿右路進襲，奧耶沙巴爾直線傳耶馬在邊路突破後射門被阿根廷門將馬天尼斯擋出。1分鐘後耶馬再度在右邊出波，被阿根廷守衛解圍。之後美一次半場突破，但西班牙門將烏尼西蒙及時出迎解圍。上半場進行15分鐘過後，西班牙控球數佔優達62%。

西班牙拉明耶馬多次在右邊發難。（路透社）

16分鐘阿根廷前場一次死球攻勢，迪保羅長傳惜干沙利沙未能接應。西班牙反攻，耶馬右邊再傳中，又未能過到對方門將達米安馬天尼斯。上半場補水時間後西班牙中堅古巴斯回傳乏力製造驚險，不過門將西蒙解圍。

阿根廷美斯試圖擺脫西班牙隊長洛迪引球推進。（路透社）

39分鐘奧耶沙巴爾在禁區頂接應隊友後踭傳送後起腳，被達米安馬天尼斯沒收。2分後阿根廷進攻被西班牙解圍，奧耶沙巴爾欲打反擊時被利辛度馬天尼斯踢跌，後者領黃牌。42分鐘古古列拿在左路推進後起腳遠射，僅柱邊出界。44分鐘利辛度馬天尼斯拉傷退下火線，由去屆決賽任正選的老將奧達文迪入替。

阿根廷利辛度馬天尼斯完半場前拉傷退下火線，由去屆決賽任正選的老將奧達文迪入替。（路透社）

半場表演先有巴西名宿大細哨朗拿度及朗拿甸奴聯同麥當娜登場，之後有BTS及Justin Bieber亮相；接着由拉丁天后Shakira將與尼日利亞歌手Burna Boy合唱賽事主題曲《Dai Dai》。

半場表演時，朗拿度、朗拿甸奴與麥當娜率先亮相。（路透社）

經過約25分鐘的中場停頓，阿根廷在半場以柏利迪斯入替干沙利斯。開賽僅1分鐘巴高拿即帶波入中路試射，又被達米安馬天尼斯沒收。52分柏利迪斯侵犯奧莫領黃牌。

56分鐘西班牙再次有威脅埋門，古古列拿入楔起腳被對方解圍。阿根廷其後以摩連拿入替蒙迪爾。62分鐘西班牙換人，收起法比安雷斯及奧耶沙巴爾，換入費倫托利斯及柏迪。65分鐘阿根廷門前風聲鶴唳，西班牙多次藉角球攻勢埋門不過被一一解圍。其後費倫托利斯頭槌攻門被達米安馬天尼斯接實。

——— 以下為開賽前消息———

美斯帶領阿根廷隊進場熱身。（路透社）

世界盃2026決賽，既是西班牙對阿根廷的大戰，亦是兩軍主帥富安迪（Luis de la Fuente）與史卡朗尼（Lionel Scaloni）之間一場師徒對決。

世界盃西班牙對阿根廷｜回顧兩軍晉級之路 西班牙穩定阿根廷驚險

西班牙隊一眾成員率先抵達球場。（路透社）

世界盃歷來只曾兩度有球隊能衛冕，對上一次已經是64年前，巴西在球王比利領軍下連贏1958、1962兩屆。阿根廷能否成為第三隊連勝兼史上第4度捧盃球隊，很大程度掌握在富安迪這位有料教練手中。西班牙只曾在2010年封王，人才輩出的狂牛兵團，在有料之人富安迪帶領下，能否收服美斯？

世界盃2026決賽西班牙對阿根廷，在紐約新澤西球場上演。（路透社）

除球場本身萬眾矚目外，這場世界盃決戰亦首度出現的美式中場表演（half time show），之前傳出表演將長達30分鐘，後來又有西班牙傳媒報道，這場表演將為17分鐘。消息指預計藝人表演為11分鐘，剩餘6分鐘則用於舞台搭建與拆卸。

昔日西班牙隊一眾名宿，包括沙維（左起）、大衛韋拿、路蘭迪、希亞路、卡斯拿斯及沙加度聯袂到場觀戰。（路透社）

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將會親臨世界盃決賽觀戰兼賽後參與頒獎儀式。

世界盃2026決賽西班牙對阿根廷，在紐約新澤西球場上演。（路透社）

西班牙正選陣容：

23 烏尼西蒙

12 柏度樸路、22 古巴斯、14 拿樸迪、24 古古列拿

8 法比安雷斯、16 洛迪

19 拉明耶馬、10 丹尼爾奧莫、15 巴爾拿

21 奧耶沙巴爾



阿根廷正選陣容：

23 達米安馬天尼斯

4 蒙迪爾、13 羅美路、6 利辛度馬天尼斯、3 達利亞費高

7 迪保羅、15 干沙利斯、20 麥亞里士打、24 安素費南迪斯

9 艾華利斯、10 美斯



世界盃2026｜4強至決賽走線圖