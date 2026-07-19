世界盃西班牙對阿根廷｜回顧兩軍晉級之路　西班牙穩定阿根廷驚險

西班牙對阿根廷的世界盃決賽即將在新澤西大都會人壽體育場上演。由富安迪（Luis de la Fuente）帶領的西班牙憑純熟的傳控體系一路擊退歐洲列強，7場比賽僅失1球，是今屆目前為止失球數最少的球隊。有球王美斯（Lionel Messi）坐鎮的阿根廷，經歷多次加時苦戰最終驚天反勝，盡顯頑強韌性，阿根廷7場比賽狂轟19入球，在英法季軍戰前是今屆最多，今場決賽稱得上是「矛盾大戰」。



西班牙：大師級傳控無懈可擊

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

西班牙0：0佛得角

西班牙首戰面對世界盃「初哥」佛得角，全場控球率雖高，但具威脅射門寥寥可數，前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）更錄得30分鐘無觸球尷尬紀錄。雙方最終互交白卷，結果紅了一個40歲的禾仙夏。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙首輪爆冷以0：0悶和佛得角。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

分組賽第2輪：西班牙4：0沙特阿拉伯

首戰失意的西班牙今仗大開殺戒，鋒線復甦，耶馬（Lamine Yamal）獲得個人首個世界盃入球，奧耶沙巴爾梅開二度兼貢獻一個助攻。沙特毫無招架之力，下半場更「擺烏龍」，西班牙最終以4球大勝。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙以4：0擊敗沙特阿拉伯。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

分組賽第3輪：西班牙1：0烏拉圭

最後一輪分組賽，西班牙火併烏拉圭決定出線名次。全場火藥味甚濃，西班牙雙星尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）與耶利米賓奴（Yeremy Pino）傷退，烏拉圭中場大將烏加迪（Manuel UGARTE）更重傷離場。烏拉圭球員奧古斯甸簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）末段領紅被逐，西班牙憑阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）一箭定江山，最終以2勝1和首名出線32強。

世界盃2026西班牙晉級之路：巴爾拿射入全場比賽唯一入球，西班牙以1：0小勝烏拉圭。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

32強：西班牙3：0輕取奧地利

淘汰賽首圈，西班牙未受太大考驗，利用純熟的短傳滲透全場掌控局勢，樸路（Pedro Porro）頭槌頂入，奧耶沙巴爾再次梅開二度，最終輕鬆以3球大勝。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙3：0輕勝奧地利，晉級16強。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

16強：西班牙1：0葡萄牙

今仗是「伊比利亞打吡」，兩支歐洲頂級勁旅合演防守大戰，戰況膠着，直至下半場補時階段，西班牙憑費倫托利斯（Ferran Torres）助攻馬連奴（Mikel Merino），才以1：0氣走葡萄牙，葡萄牙球王C朗拿度就此告別世界盃。

世界盃2026西班牙晉級之路：馬連奴射入全場比賽唯一入球，西班牙以1：0險勝葡萄牙。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

8強：西班牙2：1比利時

來到8強遇上「歐洲紅魔」比利時，西班牙陷入苦戰，雖有法比安雷斯（Fabian Ruiz）先開紀錄，但比利時反擊追和，西班牙今屆的「清白之身」及西蒙（Unai Simon）的連續不失球紀錄告終。不過，比利時主力門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）及後傷出，後備門將拉文斯（Senne Lammens）遇上門前觸覺敏銳的馬連奴，後者協助西班牙以2：1擊敗比利時，殺入4強。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙以2：1險勝比利時。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

4強：西班牙2：0法國

西班牙遇上奪冠熱門法國，戰況卻無外界預期般困難，甚至以高超的控制力技術擊倒「高盧雄雞」，法國的攻擊線直到80分鐘才有第一腳中龍射門。西班牙的奧耶沙巴爾和柏度樸路（Pedro Porro）是入球功臣，西班牙淨贈法國兩蛋。

世界盃2026西班牙晉級之路：耶馬博到十二碼，西班牙全場掌控節奏，以2：0擊敗法國。（Reuters）

阿根廷：淘汰賽驚心動魄

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

分組賽第1輪：阿根廷3：0阿爾及利亞

阿根廷在分組賽踢出王者氣勢，美斯3次攻破施丹（Zinedine Zidane）之子盧卡施丹（Luca Zidane）把守的龍門，阿根廷最終以3：0大勝阿爾及利亞，美斯今仗亦追和高路斯保持的16個世界盃入球紀錄。

世界盃2026阿根廷晉級之路：美斯首戰助阿根廷以3：0輕取阿爾及利亞。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

分組賽第2輪：阿根廷2：0奧地利

儘管美斯上半場射失十二碼，但隨後梅開二度，世界盃累積入球數達到18個，刷新入球紀錄，阿根廷終以2：0擊敗奧地利，兩連勝鎖定淘汰賽資格。

世界盃2026阿根廷晉級之路：美斯梅開二度擊敗奧地利。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

分組賽第3輪：阿根廷3：1約旦

阿根廷適度輪換，但依然碾壓亞洲球隊約旦，盧施素（Giovani Lo Celso）和馬天尼斯（Lautaro Martinez）上半場建功，下半場阿根廷零封戰績被約旦打破，美斯於65分鐘後備入替，射入罰球，阿根廷以3：1奏凱，分組賽3戰全勝。

世界盃2026阿根廷晉級之路：阿根廷分組賽3戰全勝，首名晉級。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

32強：阿根廷3：2佛得角

阿根廷險些陰溝裏翻船。美斯上半場入球後，佛得角下半場大舉進攻追和，佛得角甚至在一段時間內圍攻阿根廷禁區。比賽被拖入加時後，利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）再次幫助阿根廷領先，但隨後佛得角後衛薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）射入世界波，全場兩度追和。最後階段美斯開出角球造成佛得角球員烏龍，阿根廷才以3：2驚險晉級。

世界盃2026阿根廷晉級之路：阿根廷險勝佛得角3：2，禾仙夏與美斯惺惺相惜。（路透社）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

16強：阿根廷3：2埃及

美斯在16強面對埃及再次射失十二碼。戰至78分鐘，阿根廷仍落後兩球，美斯在關鍵時候發力，貢獻一入球一助攻勇阿根廷追和。92分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）攻入奠勝球，阿根廷以3：2力克埃及。值得一提是，比賽過程中多次判罰讓埃及非常不滿，主帥賀森哈辛（Hossam Hassan）斥FIFA保送美斯，阿根廷在一片爭議聲中前行。

世界盃2026阿根廷晉級之路：阿根廷79分鐘後連入3球，以3：2氣走埃及。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

8強：阿根廷3：1瑞士

美斯角球助攻阿歷斯麥亞里士（Alexis Mac Allister）以頭槌先開紀錄，但阿根廷下半場被瑞士追和。隨後多打一人的「藍白軍團」未能展現人數優勢，法定時間未分勝負。進入加時賽，艾華利斯（Julian Alvarez）射入世界波，拿達路馬天尼斯補射奠勝，阿根廷終以3：1擊敗瑞士。

世界盃2026阿根廷晉級之路：艾華利斯加時射入世界波，阿根廷終攻破瑞士大門。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧晉級之路

4強：阿根廷2：1英格蘭

「英阿大戰」世紀宿敵對碰，上半場兩隊射門極少，英格蘭55分鐘先開紀錄，之後換入三名守將成為比賽轉折點，阿根廷此後圍攻英格蘭，安素費南迪斯85分鐘追和，拿達路馬天尼斯上演絕殺，阿根廷以2：1反勝英格蘭，連續兩屆殺入決賽。