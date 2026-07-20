世界盃西班牙奪冠｜美斯擁抱耶馬　沖涼BB長大捧盃　球王感觸落淚

19歲的耶馬興奮捧盃，39歲的美斯含淚告別。

2026年世界盃決賽完場哨聲一響，西班牙與阿根廷成王敗寇，美斯擁抱耶馬一幕，正好對照19年前美斯在聯合國兒童基金會宣傳企劃中，為耶馬洗澡那幀經典照片。



世界盃西班牙奪冠｜美斯耶馬賽後擁抱，正好與19年前那張美斯替耶馬洗澡的照片對照。（路透社）

世界盃西班牙奪冠｜美斯耶馬賽後擁抱，正好與19年前那張美斯替耶馬洗澡的照片對照。（路透社）

費倫托利斯在加時階段一箭定江山，為西班牙帶來歷來第二個世界盃冠軍。完場之後，除了雙方衝突之外，美斯與耶馬擁抱一幕也是經典畫面，甚至足以說明世界球壇改朝換代。

西班牙對阿根廷的決賽之前，美斯在19年前為耶馬洗澡的照片在社交網站洗版，當日那個胖嘟嘟的嬰兒，跟隨偶像美斯的步伐成長，加入巴塞隆拿青訓、躋身一隊，到入選國家隊出戰世界盃，只是兩人一個西班牙一個阿根廷，奇妙的世事令他們在決賽相遇。

世界盃西班牙奪冠｜耶馬興奮慶祝。（路透社）

世界盃西班牙奪冠｜美斯老淚縱橫。（路透社）

長江後浪推前浪，今屆世界盃贏家是19歲的耶馬，他賽後興奮捧起冠軍獎盃，被大批傳媒包圍拍照，與媽媽和同母異父的3歲弟弟開心慶祝。落敗的美斯老淚縱橫，在頒獎禮接過銀牌後，看着球場繼續淚流不止。

世界盃西班牙奪冠｜有耶馬的地方，就有他的3歲弟弟。（路透社）

今屆世界盃，美斯以一人之力帶領阿根廷躋身決賽，戰至最後一刻仍不放棄，球王地位無可挑剔，只是當日的「沖涼BB」已經長大成人，任憑美斯在球場上如何叱吒風雲，面對無情的時代巨輪，也只能俯首稱臣。