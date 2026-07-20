西班牙世界盃冠軍之路　8戰僅失1球　大師級傳控無懈可擊

西班牙與阿根廷踢足120分鐘，最終由費倫托利斯為西班牙一箭定江山，接連贏得2024年歐洲國家盃及2026年世界盃。

回顧西班牙奪冠之路，由富安迪（Luis de la Fuente）帶領的西班牙憑純熟的傳控體系一路擊退列強，8場比賽僅失1球，是今屆失球數最少的球隊，封王絕對實至名歸。



西班牙：大師級傳控無懈可擊

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

西班牙0：0佛得角

西班牙首戰面對世界盃「初哥」佛得角，全場控球率雖高，但具威脅射門寥寥可數，前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）更錄得30分鐘無觸球尷尬紀錄。雙方最終互交白卷，結果紅了一個40歲的禾仙夏。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙首輪爆冷以0：0悶和佛得角。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

分組賽第2輪：西班牙4：0沙特阿拉伯

首戰失意的西班牙今仗大開殺戒，鋒線復甦，耶馬（Lamine Yamal）獲得個人首個世界盃入球，奧耶沙巴爾梅開二度兼貢獻一個助攻。沙特毫無招架之力，下半場更「擺烏龍」，西班牙最終以4球大勝。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙以4：0擊敗沙特阿拉伯。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

分組賽第3輪：西班牙1：0烏拉圭

最後一輪分組賽，西班牙火併烏拉圭決定出線名次。全場火藥味甚濃，西班牙雙星尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）與耶利米賓奴（Yeremy Pino）傷退，烏拉圭中場大將烏加迪（Manuel UGARTE）更重傷離場。烏拉圭球員奧古斯甸簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）末段領紅被逐，西班牙憑阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）一箭定江山，最終以2勝1和首名出線32強。

世界盃2026西班牙晉級之路：巴爾拿射入全場比賽唯一入球，西班牙以1：0小勝烏拉圭。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

32強：西班牙3：0輕取奧地利

淘汰賽首圈，西班牙未受太大考驗，利用純熟的短傳滲透全場掌控局勢，樸路（Pedro Porro）頭槌頂入，奧耶沙巴爾再次梅開二度，最終輕鬆以3球大勝。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙3：0輕勝奧地利，晉級16強。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

16強：西班牙1：0葡萄牙

今仗是「伊比利亞打吡」，兩支歐洲頂級勁旅合演防守大戰，戰況膠着，直至下半場補時階段，西班牙憑費倫托利斯（Ferran Torres）助攻馬連奴（Mikel Merino），才以1：0氣走葡萄牙，葡萄牙球王C朗拿度就此告別世界盃。

世界盃2026西班牙晉級之路：馬連奴射入全場比賽唯一入球，西班牙以1：0險勝葡萄牙。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

8強：西班牙2：1比利時

來到8強遇上「歐洲紅魔」比利時，西班牙陷入苦戰，雖有法比安雷斯（Fabian Ruiz）先開紀錄，但比利時反擊追和，西班牙今屆的「清白之身」及西蒙（Unai Simon）的連續不失球紀錄告終。不過，比利時主力門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）及後傷出，後備門將拉文斯（Senne Lammens）遇上門前觸覺敏銳的馬連奴，後者協助西班牙以2：1擊敗比利時，殺入4強。

世界盃2026西班牙晉級之路：西班牙以2：1險勝比利時。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

4強：西班牙2：0法國

西班牙遇上奪冠熱門法國，戰況卻無外界預期般困難，甚至以高超的控制力技術擊倒「高盧雄雞」，法國的攻擊線直到80分鐘才有第一腳中龍射門。西班牙的奧耶沙巴爾和柏度樸路（Pedro Porro）是入球功臣，西班牙淨贈法國兩蛋。

世界盃2026西班牙晉級之路：耶馬博到十二碼，西班牙全場掌控節奏，以2：0擊敗法國。（Reuters）

西班牙對阿根廷｜回顧奪冠之路

決賽：西班牙1：0阿根廷

西班牙在決賽面對阿根廷，可說是「矛盾之戰」——決賽開賽前，西班牙7場僅失1球，是失球最少球隊，阿根廷則是入球最多隊伍，決賽開賽前7場轟入19球。今場戰況膠着，法定時間未分勝負，戰至加時才有費倫托利斯為西班牙建功。阿根廷在餘下時間沒有放棄，傾力進攻但未能轉化為入球，最終西班牙小勝1：0，歷來第二次捧起世界盃。

費倫托利斯一箭定江山，助西班牙第二次捧起世界盃。（路透社）

費倫托利斯一箭定江山，助西班牙第二次捧起世界盃。（路透社）