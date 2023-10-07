杭州亞運直擊︱亞運童話告終　港足新一代為球隊自豪：續追求更高

在一個月內，余在言為港隊先後4次鬥烏茲別克，慘吞10蛋那一場，他踢正選兼隊長；來到亞運，縱然球隊加入「超齡球員」跟部份適齡大港腳，他仍然是主力。可是，結果都一樣：

9月9日香港 0：10烏茲別克 23歲以下亞洲盃外圍賽

9月22日香港 0：1烏茲別克 亞運分組賽

9月25日香港 1：2烏茲別克 亞運分組賽

10月7日香港 0：4烏茲別克 亞運銅牌戰

然而這新一代球員已寫下歷史，仿如童話的亞運旅程，是他們經歷風風雨雨後、堅持努力的回報。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



「非常失望，好像被烏茲別克『食住』，亞運首兩仗（對烏茲別克）踢得好，今場有機會贏......」在分組賽第一場失利後，他說過不能夠輸少當贏，「今場不應該輸4球，有2、3球都是我們犯錯。體能上是最大分別，你能看見我們下半場對抗性下跌，但對方卻沒有。」

余在言賽後坦言非常失望，因為輸波好像被烏茲別克「食住」。（林靄怡攝）

差距是存在的，但港隊今屆一直以拼搏去縮窄距離，回想當初輸0：10成為輿論浪尖，他大概沒想過，一個月後的今天會是這樣。「安達臣（港足主教練）也不高興，但他沒有罵我們什麼，而是推動我們、讓我們知道自己可以做得更多。他逼我們跑動、逼搶，本身以為對強隊會比較難，但原來真的做到。」

余在言在一個月內為港隊先後4次鬥烏茲別克。（袁志浩攝）

他坦言今屆亞運之旅，像發了場夢，「之前一球也入不到，但現在入四強破紀錄。我們的童話告終了，但足球真的可以很有驚喜，希望球迷明白這兩場波我們不是踢得不好，而是體能等各種因素，因為每場波，我們都很努力，請大家繼續支持我們。」

1999至2001年出生的這一代港足球員，除了大敗予烏茲別克，多人也曾捲入醉酒紀律風波，被禁代表港隊一年，在風風雨雨過後，迎來這樣的一個轉折，余在言說很「搞笑」，「今屆亞運應是我人生到目前最好的經歷，因為記得連日內的感受，看見隊友、教練及職員在賽前、比賽時、賽後的情緒，很沉浸在其中。」

亞運之後，意味這一代球員將告別梯隊，繼續在成年隊爭一席位。（袁志浩攝）

「所以真的為這支球隊而自豪，我們有很多有潛質的球員，希望多些人繼續支持、留意，他們都是香港隊的未來。」

亞運之後，意味這一代球員將告別梯隊，繼續在成年隊爭一席位。部份球員已曾入選大港腳，余在言也是其中一位，「會維持這份心情，繼續追求更高。」

余在言指今屆亞運應是他人生到目前最好的經歷。（袁志浩攝）

曾經，以1998、99年出生球員組成的香港U16代表隊，因歷史性勇闖U16亞少盃決賽周而獲封「黃金一代」，但最終無以為繼。余在言這一代，又可以走得多遠？

「我不敢說走到多遠，但不會limit自己，正如沒想過今次入四強。我希望球迷也不會limit我們，我們真的可以achieve great thing（取得不錯的成就）。」