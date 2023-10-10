杭州亞運︱港足獲派85萬獎金　足總再爭資源　謝家榮：望有保障

香港足球代表隊在今屆杭州亞運取得歷史性佳績的第四名，足總繼早前舉辦接機活動後，今再設慶功宴表揚一眾職球員，席上公布全隊將獲足總董事局派發共85萬元獎金。



足總主席霍啟山指，今屆港足勝在準備充足、全隊擁有共同目標，並讚揚球員的精神與付出值得欣賞，教練團隊亦能給到麾下「我能做到」的信念。他表示，接下來會檢討足總發展方向，尤其是資源分配，會投放更多在青訓上；而根據球員反映的意見，也希望跟國際接軌，把外國訓練模式帶到香港。

「球員都說想再提升技術、體能水平，看到日本、烏茲別克（的差距），想提供更好的環境、機會，讓他們多點參與國際賽，也把國際賽帶來香港，讓球迷也睇多些好波，例如是東亞的青年比賽。」他希望，港足能迎來更多輝煌成績。

港足大合照時舉起「1」字手勢，喻意下次以第一名為目標。（袁志浩攝）

至於足總副主席徐英偉就指，會「捉住政府再坐低傾」，強調足總有許多大計，希望政府能繼續重視足球發展，加強支援運動員，「不只金錢，科技上、訓練上也很重要。」他亦稱，未來會做好宣傳，發掘及吸引新球迷 入場，「呼籲大家12日（港足對不丹）入場支持。」

足總主席霍啟山祝賀港足，指會繼續投放資源在青訓，並讓球員參與更多國際比賽。（袁志浩攝）

另外，港足主教練安達臣，與三位功臣謝家榮、潘沛軒及李毅凱先後上台分享，在主持李德能發問下，也表達了自己的願望。

安達臣坦言，目標是在周四世界盃外圍賽一役，錄得約兩萬名球迷入場。在夢想FC、富力R&F及愉園都曾經歷欠薪風波的謝家榮就明言，球員最重要是得到保障，期望情況在未來有所改善。

港足守門員謝家榮曾經歷多次欠薪風波，願望來得簡單，是最基本的保障。（袁志浩攝）

曾外流中甲南通支雲的李毅凱，就表示想要一個好的基地，「足球員最想要是真草球場、飯堂、健身室，練完波有最好的食物補充。因為今次在杭州住酒店，食物及休息都足夠，有助我們好好準備，更想表現自己」。伊朗時入波的潘沛軒就希望，往後能有更多港隊賽事直播，吸引更多港人關注港足，「因為你哋球迷力量，是我們很大的動力。」