劍擊世錦賽｜港隊女佩激鬥法國　縱飲恨證成長　信終有一日可突破

佩劍勝負就在一瞬間，港隊女佩挑戰世界第一的法國，激戰最後一局，裁判反判法國得分，比數定格在43：45。縱港隊今仗打出驚喜，一度領先，最後仍然與勝利擦身而過。勝利在眼前溜走，港隊四名佩劍女將薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程無不哭成淚人。

港隊女佩近年屢鬥法國、韓國、日本等強敵，形勢絕非一面倒，港隊不時在後段被拉開比分落敗。今仗惡鬥法國，劇本不再一樣，從開局不順，中段力追，後段曾經反超前，即使未能擊敗法國，在主場足證佩劍女將們的成長。

採訪及攝影：趙子晉、夏家朗



（趙子晉攝）

首圈擊敗埃及後，港隊女佩在16強遇上世界第一法國，注定是硬仗，場邊的韓籍教練李旭宰看得肉緊，向港隊高呼着指令。世界排名第16的香港隊挑戰「世一」，戰情並非一面倒，港隊早段落後，劉綺程第三局打出8：5收窄差距，梁洛文其後曾追成17：17平手。港隊在比分上緊咬法國，雖然曾被法國再拉開分差，劉綺程與梁洛文表現神勇，第7及第8局合力拿下15分，助港隊由落後變領先，以40：38進入最後一局。

港隊女佩一度反超前法國。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

法國隊經驗豐富，為港隊「守尾門」的薛雅齊被對方的鮑莎（Sara Balzer）反超前，直至43：44落後時，裁判原判港隊得分，惟翻看慢鏡後推翻判決，反判法國隊得分，港隊將帥一同抗議卻不果，港隊以43：45飲恨，無緣8強，四名港隊女將全都哭成淚人。

（趙子晉攝）

港隊女佩近年屢鬥強敵，法國、日本、韓國等皆是老對手，港隊從來不會被輾壓，往往中段「五五波」，關鍵時刻卻崩盤。就像上年的世界錦標賽，面對日本隊，戰至最後同樣以43：45告負。

今次主場對法國，即使薛雅齊表現稍為失準，「今天發揮不佳，身體也似是不在狀態，平時滿腦子也是想法，今天什麼都想不到，有一刻我覺得連累了大家....」負責「守尾」的薛雅齊賽後表心跡。

（趙子晉攝）

港隊女佩這組合合作一季多，漸見默契，互信愈來愈強，無論得分、失分，身後也有隊友做後盾，梁洛文與劉綺程挺身而出，延至最後一局決勝，足證成長，「之前面對強手，往往最後三局出現失誤，但今場大家每一局都打得好好，縱然因判決而落敗，但大家都成長了，往後也可保持這種心態作賽。」梁洛文說。

（趙子晉攝）

退役後擔任港隊教練的歐倩瑩，指師妹在關鍵時刻失誤偶有發生，幸好今仗沒有這狀況，「中段打得好，當對方逐漸追近，或接近勝利時，她們便愈想愈多，遇到失誤便自亂陣腳，然後一個接一個崩潰。其實她們要接受自己犯錯，專注做好下一劍，港隊今仗在這方面問題不大。就似Summer（薛雅齊）一樣，就算今日狀態麻麻，她還是不斷嘗試，而非直接崩潰，這也是一種進步。」面對法國，港隊今仗多次落後，依然展示韌力追回分差，即使未竟全功也是成長。

（夏家朗攝）

港隊女佩以往被看低一線，近年慢慢成長，成為一支難纏的隊伍，愈近勝利愈多心，港隊要穩定地擊敗強敵，還需要一些信心，「只要贏到（強隊）一次，我相信以後就不怕。」歐倩瑩直言，跨過心理關口後，港隊還有不少提升的空間，慢慢學習成為一支懂得贏的隊伍。

薛雅齊個人賽32強，團體賽16強止步，歐倩瑩認為是合格的戰績，她期望小將未來帶來衝擊，帶動良性競爭，更多具實力的劍手湧現，互相競爭才可提升港隊女佩實力。

今次世錦賽是過程，不是終點，相信終有一天港隊女佩可衝破關口，向更高更遠的目標邁進。

（夏家朗攝）