劍擊世錦賽｜薛雅齊平生涯最佳闖次圈　鬥歐洲冠軍連贏6劍也徒勞

「紅霞」襲港，8號風球高掛，亞洲國際博覽館舉行的世界劍擊錦標賽如常進行，中午前「閉門作賽」，直至落波後不少劍迷進場，女子佩劍代表薛雅齊（Summer Sit）的32強一仗，亞博歡呼聲此起彼落，尤其是她連贏6分反超前的一段，掀動全場情緒，惟下半節未能延續氣勢，最後無緣16強。

由落後到反超前，再到遭逆轉，薛雅齊上了關於處理勝負欲的一課。

攝影：趙子晉



強颱風「紅霞」襲港，天文台周六晚上改掛8號風球，中國香港劍擊總會賽前表明，無論任何天氣，世錦賽還是如常，只是購票入場的劍迷需要在落波後兩小時才可入場。對比日前男花正賽的熱鬧，星期日早上的亞博館只得劍手、教練及其他工作人員，明顯冷清得多。

今早的亞博館甚為冷清。（趙子晉攝）

港隊女子佩劍唯一代表薛雅齊，就在這環境下出賽，面對中國劍手張心怡，Summer早段打出氣勢，第一節打出8：1，其後以15：6輕取對手，追平上年的個人最佳成績。薛雅齊與應屆歐洲冠軍馬田波圖嘉絲（Lucia Martin-Portugues）交手，面對這名35歲的西班牙名將，注定硬仗一場。

薛雅齊首圈輕取中國劍手張心怡。（趙子晉攝）

薛雅齊早段曾落後2：7，不論是劍道旁督師的李旭宰教練，還是在看台的助教歐倩瑩，兩人不斷提場，薛雅齊收到再執行，一口氣打出6：0，同時掀動全場的氣氛，反超前8：7進入第二節。氣勢如虹的薛雅齊當然想乘勝狙擊，經驗老到的對手作出正確的決定，薛雅齊卻愈打愈急，最後被對手逆轉，以11：15吞敗，無緣刷新個人世錦賽最佳成績。

李旭宰教練同樣激動。（趙子晉攝）

從落後到反超前，主場之利確實有幫助，薛雅齊的父母、胞妹薛雅致及一眾港隊隊友也是座上客，給予她不少鼓勵，「初段落後下，再跟隨教練的指導去做，得分後繼續做，一口氣連取6分，整個氣勢也在我這邊，然後信心更加強，第二節只得一個目標，就是勝利。」

薛雅齊父母、胞妹薛雅致當然是座上客。（趙子晉攝）

第二節愈想贏，反而愈贏不到，薛雅齊打得心急，她賽後總結敗因：「下半節很心急，尤其是聽到現場的歡呼聲，我更想贏，但當刻沖昏了頭腦，反而愈打愈心急，最後未能取勝。」

面對應屆歐洲冠軍，薛雅齊一度打出6：0反超前。（趙子晉攝）

薛雅齊32強止步，她上了關於處理勝負欲的一課，「在場的歡呼聲使我太興奮，明明上半節冷靜可以打得很多，下半就控制不了。兩節的不同在於，上半是想如何得分、如何贏；下半只是想贏，只想贏是沒有可能贏的，自己需要更冷靜、更抽離一點。」

上月的亞錦賽與獎牌差一分，今次世錦賽又未能突破，縱然未能成功，但薛雅齊深信自己朝着正確的方向邁進，成績即將來臨。