名古屋亞運會2026田徑｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：李思詠
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的田徑項目將於9月23日至29日舉行，本文詳列香港田徑隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026田徑｜比賽日期

比賽日期：2026年9月23日至29日
比賽地點：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
比賽項目：
田項 - 鉛球、鐵餅、鏈球、標鎗、跳高、跳遠、撐竿跳、三級跳（各設男、女子組）
徑項 - 100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、1萬米、400米跨欄、3000米障礙賽、4X100米接力、4X400米接力（各設男、女子組）；女子100米跨欄、男子110米跨欄；男女子混合4X100米接力、男女子混合4X400米接力
田項及徑項 - 男子十項全能、女子七項全能
道路賽 - 半馬競步、全馬競步、馬拉松（各設男、女子組）
金牌數目：50

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單

香港田徑隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港田徑總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（男子組）

項目

運動員

項目

運動員

100米

葉景維、張灝軒

400米跨欄

陳俊浩、鍾朗晞

200米

葉景維、吳君浩

跳高

祈尊康、何澔維

400米

陳俊浩

跳遠

黃珀恒、林銘夫

800米

金智武

半馬競步

錢文傑

110米跨欄

張宏峰、廖曉朗

馬拉松

林穎璋

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（女子組）

項目

運動員

項目

運動員

100米

陳佩琦、庾沛怡

400米跨欄

馬穎雯

200米

邱蒨庭

跳高

鍾慧欣、張靜嵐

400米

鄒子蕎

跳遠

俞雅欣、賈慧妍

800米

金智武

馬拉松

羅映潮、黃卓寧

100米跨欄

呂麗瑤、盛楚殷

-

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名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程

以下為香港田徑隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

上午6:30

男子半馬競步

錢文傑

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

下午3:50

女子100米跨欄

呂麗瑤、盛楚殷

下午4:30

女子跳高

鍾慧欣、張靜嵐

下午6:30

男子100米

葉景維、張灝軒

晚上7:11

男子跳高

祈尊康、何澔維

晚上7:17

女子100米

陳佩琦、庾沛怡

晚上7:42

女子200米

邱蒨庭

晚上8:54

男子100米*

葉景維、張灝軒

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

上午9:00

女子跳遠

俞雅欣、賈慧妍

上午9:55

男子100米*

葉景維、張灝軒

上午10:35

男子跳遠

黃珀恒、林銘夫

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

晚上6:35

男子400米

陳俊浩

晚上7:08

男子110米跨欄

張宏峰、廖曉朗

晚上7:15

男子跳遠*

黃珀恒、林銘夫

晚上7:27

女子100米跨欄*

呂麗瑤、盛楚殷

晚上7:50

男子400米*

陳俊浩

晚上9:13

女子100米決賽*

陳佩琦、庾沛怡

晚上9:23

男子100米決賽*

葉景維、張灝軒

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午6:30

男子馬拉松

林穎璋

上午6:50

女子馬拉松

羅映潮、黃卓寧

上午8:04

男子110米跨欄*

張宏峰、廖曉朗

上午11:00

男子200米

葉景維、吳君浩

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

晚上6:43

女子400米

鄒子蕎

晚上7:43

男子跳高決賽*

祈尊康、何澔維

晚上8:08

女子200米*

陳俊浩

晚上8:35

男子200米*

葉景維、吳君浩

晚上9:03

女子100米跨欄決賽*

呂麗瑤、盛楚殷

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

晚上6:15

女子200米決賽*

邱蒨庭

晚上6:25

男子200米決賽*

祈尊康、何澔維

晚上6:50

女子400米跨欄

馬穎雯

晚上7:15

男子跳遠決賽*

黃珀恒、林銘夫

晚上7:22

男子400米跨欄

陳俊浩、鍾朗晞

晚上7:50

男子800米

金智武

晚上8:43

男子4X100米接力

-

晚上9:08

男子110米跨欄決賽*

張宏峰、廖曉朗

晚上9:23

男子400米決賽*

陳俊浩

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

晚上6:55

女子跳遠決賽*

俞雅欣、賈慧妍

晚上7:05

女子400米跨欄決賽*

馬穎雯

晚上7:15

男子400米跨欄決賽*

陳俊浩、鍾朗晞

晚上7:46

女子400米決賽*

鄒子蕎

晚上8:23

男子4X400米接力決賽*

-

晚上9:13

女子4X100米接力決賽*

-

晚上9:23

男子4X100米接力決賽*

-

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月29日

晚上6:04

女子跳高決賽*

邱蒨庭

晚上7:00

男子8400米決賽*

馬穎雯

晚上7:50

男女子混合4X100米接力決賽*

-

晚上8:05

女子4X400米決賽*

-

晚上8:17

男子4X400米接力決賽*

-

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊往績

香港史上首面亞運獎牌正是來自田徑項目，由Stephen Xavier於1954年馬尼拉亞運在男子200米摘下銅牌。之後等了60年，方由鄧亦峻、黎振浩、吳家鋒、徐志豪及蘇進康憑2014年仁川亞運男子4X100米接力銅牌，再次踏上頒獎台。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊跨欄女將呂麗瑤。（資料圖片；鄭子峰攝）

2018及2023年連續兩屆，輪到兩名女將發威，寫下香港女子田徑史的第一次，包括呂麗瑤在2018年雅加達亞運100米跨欄摘銅，是香港首次有女子田徑運動員奪得亞運獎牌；2023年杭州亞運，跳遠女將俞雅欣奪得季軍，為香港帶來首兩田項亞運獎牌。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊跳遠女將俞雅欣。（資料圖片；林靄怡攝）
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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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