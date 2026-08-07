名古屋亞運會2026田徑｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的田徑項目將於9月23日至29日舉行，本文詳列香港田徑隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026田徑｜比賽日期

比賽日期：2026年9月23日至29日

比賽地點：名古屋市瑞穂公園陸上競技場

比賽項目：

田項 - 鉛球、鐵餅、鏈球、標鎗、跳高、跳遠、撐竿跳、三級跳（各設男、女子組）

徑項 - 100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、1萬米、400米跨欄、3000米障礙賽、4X100米接力、4X400米接力（各設男、女子組）；女子100米跨欄、男子110米跨欄；男女子混合4X100米接力、男女子混合4X400米接力

田項及徑項 - 男子十項全能、女子七項全能

道路賽 - 半馬競步、全馬競步、馬拉松（各設男、女子組）

金牌數目：50

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單

香港田徑隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港田徑總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（男子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 葉景維、張灝軒 400米跨欄 陳俊浩、鍾朗晞 200米 葉景維、吳君浩 跳高 祈尊康、何澔維 400米 陳俊浩 跳遠 黃珀恒、林銘夫 800米 金智武 半馬競步 錢文傑 110米跨欄 張宏峰、廖曉朗 馬拉松 林穎璋

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單（女子組） 項目 運動員 項目 運動員 100米 陳佩琦、庾沛怡 400米跨欄 馬穎雯 200米 邱蒨庭 跳高 鍾慧欣、張靜嵐 400米 鄒子蕎 跳遠 俞雅欣、賈慧妍 800米 金智武 馬拉松 羅映潮、黃卓寧 100米跨欄 呂麗瑤、盛楚殷 - -

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程

以下為香港田徑隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 上午6:30 男子半馬競步 錢文傑

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 下午3:50 女子100米跨欄 呂麗瑤、盛楚殷 下午4:30 女子跳高 鍾慧欣、張靜嵐 下午6:30 男子100米 葉景維、張灝軒 晚上7:11 男子跳高 祈尊康、何澔維 晚上7:17 女子100米 陳佩琦、庾沛怡 晚上7:42 女子200米 邱蒨庭 晚上8:54 男子100米* 葉景維、張灝軒

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 上午9:00 女子跳遠 俞雅欣、賈慧妍 上午9:55 男子100米* 葉景維、張灝軒 上午10:35 男子跳遠 黃珀恒、林銘夫

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 晚上6:35 男子400米 陳俊浩 晚上7:08 男子110米跨欄 張宏峰、廖曉朗 晚上7:15 男子跳遠* 黃珀恒、林銘夫 晚上7:27 女子100米跨欄* 呂麗瑤、盛楚殷 晚上7:50 男子400米* 陳俊浩 晚上9:13 女子100米決賽* 陳佩琦、庾沛怡 晚上9:23 男子100米決賽* 葉景維、張灝軒

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 上午6:30 男子馬拉松 林穎璋 上午6:50 女子馬拉松 羅映潮、黃卓寧 上午8:04 男子110米跨欄* 張宏峰、廖曉朗 上午11:00 男子200米 葉景維、吳君浩

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 晚上6:43 女子400米 鄒子蕎 晚上7:43 男子跳高決賽* 祈尊康、何澔維 晚上8:08 女子200米* 陳俊浩 晚上8:35 男子200米* 葉景維、吳君浩 晚上9:03 女子100米跨欄決賽* 呂麗瑤、盛楚殷

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 晚上6:15 女子200米決賽* 邱蒨庭 晚上6:25 男子200米決賽* 祈尊康、何澔維 晚上6:50 女子400米跨欄 馬穎雯 晚上7:15 男子跳遠決賽* 黃珀恒、林銘夫 晚上7:22 男子400米跨欄 陳俊浩、鍾朗晞 晚上7:50 男子800米 金智武 晚上8:43 男子4X100米接力 - 晚上9:08 男子110米跨欄決賽* 張宏峰、廖曉朗 晚上9:23 男子400米決賽* 陳俊浩

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月28日 晚上6:55 女子跳遠決賽* 俞雅欣、賈慧妍 晚上7:05 女子400米跨欄決賽* 馬穎雯 晚上7:15 男子400米跨欄決賽* 陳俊浩、鍾朗晞 晚上7:46 女子400米決賽* 鄒子蕎 晚上8:23 男子4X400米接力決賽* - 晚上9:13 女子4X100米接力決賽* - 晚上9:23 男子4X100米接力決賽* -

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月29日 晚上6:04 女子跳高決賽* 邱蒨庭 晚上7:00 男子8400米決賽* 馬穎雯 晚上7:50 男女子混合4X100米接力決賽* - 晚上8:05 女子4X400米決賽* - 晚上8:17 男子4X400米接力決賽* -

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊往績

香港史上首面亞運獎牌正是來自田徑項目，由Stephen Xavier於1954年馬尼拉亞運在男子200米摘下銅牌。之後等了60年，方由鄧亦峻、黎振浩、吳家鋒、徐志豪及蘇進康憑2014年仁川亞運男子4X100米接力銅牌，再次踏上頒獎台。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊跨欄女將呂麗瑤。（資料圖片；鄭子峰攝）

2018及2023年連續兩屆，輪到兩名女將發威，寫下香港女子田徑史的第一次，包括呂麗瑤在2018年雅加達亞運100米跨欄摘銅，是香港首次有女子田徑運動員奪得亞運獎牌；2023年杭州亞運，跳遠女將俞雅欣奪得季軍，為香港帶來首兩田項亞運獎牌。

名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊跳遠女將俞雅欣。（資料圖片；林靄怡攝）

資料來源：名古屋亞運官網、維基