名古屋亞運會2026田徑｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的田徑項目將於9月23日至29日舉行，本文詳列香港田徑隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026田徑｜比賽日期
比賽日期：2026年9月23日至29日
比賽地點：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
比賽項目：
田項 - 鉛球、鐵餅、鏈球、標鎗、跳高、跳遠、撐竿跳、三級跳（各設男、女子組）
徑項 - 100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、1萬米、400米跨欄、3000米障礙賽、4X100米接力、4X400米接力（各設男、女子組）；女子100米跨欄、男子110米跨欄；男女子混合4X100米接力、男女子混合4X400米接力
田項及徑項 - 男子十項全能、女子七項全能
道路賽 - 半馬競步、全馬競步、馬拉松（各設男、女子組）
金牌數目：50
名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊名單
香港田徑隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港田徑總會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。
項目
運動員
項目
運動員
100米
葉景維、張灝軒
400米跨欄
陳俊浩、鍾朗晞
200米
葉景維、吳君浩
跳高
祈尊康、何澔維
400米
陳俊浩
跳遠
黃珀恒、林銘夫
800米
金智武
半馬競步
錢文傑
110米跨欄
張宏峰、廖曉朗
馬拉松
林穎璋
項目
運動員
項目
運動員
100米
陳佩琦、庾沛怡
400米跨欄
馬穎雯
200米
邱蒨庭
跳高
鍾慧欣、張靜嵐
400米
鄒子蕎
跳遠
俞雅欣、賈慧妍
800米
金智武
馬拉松
羅映潮、黃卓寧
100米跨欄
呂麗瑤、盛楚殷
-
-
名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊賽程
以下為香港田徑隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午6:30
男子半馬競步
錢文傑
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
下午3:50
女子100米跨欄
呂麗瑤、盛楚殷
下午4:30
女子跳高
鍾慧欣、張靜嵐
下午6:30
男子100米
葉景維、張灝軒
晚上7:11
男子跳高
祈尊康、何澔維
晚上7:17
女子100米
陳佩琦、庾沛怡
晚上7:42
女子200米
邱蒨庭
晚上8:54
男子100米*
葉景維、張灝軒
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
上午9:00
女子跳遠
俞雅欣、賈慧妍
上午9:55
男子100米*
葉景維、張灝軒
上午10:35
男子跳遠
黃珀恒、林銘夫
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
晚上6:35
男子400米
陳俊浩
晚上7:08
男子110米跨欄
張宏峰、廖曉朗
晚上7:15
男子跳遠*
黃珀恒、林銘夫
晚上7:27
女子100米跨欄*
呂麗瑤、盛楚殷
晚上7:50
男子400米*
陳俊浩
晚上9:13
女子100米決賽*
陳佩琦、庾沛怡
晚上9:23
男子100米決賽*
葉景維、張灝軒
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午6:30
男子馬拉松
林穎璋
上午6:50
女子馬拉松
羅映潮、黃卓寧
上午8:04
男子110米跨欄*
張宏峰、廖曉朗
上午11:00
男子200米
葉景維、吳君浩
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
晚上6:43
女子400米
鄒子蕎
晚上7:43
男子跳高決賽*
祈尊康、何澔維
晚上8:08
女子200米*
陳俊浩
晚上8:35
男子200米*
葉景維、吳君浩
晚上9:03
女子100米跨欄決賽*
呂麗瑤、盛楚殷
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
晚上6:15
女子200米決賽*
邱蒨庭
晚上6:25
男子200米決賽*
祈尊康、何澔維
晚上6:50
女子400米跨欄
馬穎雯
晚上7:15
男子跳遠決賽*
黃珀恒、林銘夫
晚上7:22
男子400米跨欄
陳俊浩、鍾朗晞
晚上7:50
男子800米
金智武
晚上8:43
男子4X100米接力
-
晚上9:08
男子110米跨欄決賽*
張宏峰、廖曉朗
晚上9:23
男子400米決賽*
陳俊浩
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日
晚上6:55
女子跳遠決賽*
俞雅欣、賈慧妍
晚上7:05
女子400米跨欄決賽*
馬穎雯
晚上7:15
男子400米跨欄決賽*
陳俊浩、鍾朗晞
晚上7:46
女子400米決賽*
鄒子蕎
晚上8:23
男子4X400米接力決賽*
-
晚上9:13
女子4X100米接力決賽*
-
晚上9:23
男子4X100米接力決賽*
-
日期
香港時間
賽事
運動員
9月29日
晚上6:04
女子跳高決賽*
邱蒨庭
晚上7:00
男子8400米決賽*
馬穎雯
晚上7:50
男女子混合4X100米接力決賽*
-
晚上8:05
女子4X400米決賽*
-
晚上8:17
男子4X400米接力決賽*
-
名古屋亞運2026田徑｜香港田徑隊往績
香港史上首面亞運獎牌正是來自田徑項目，由Stephen Xavier於1954年馬尼拉亞運在男子200米摘下銅牌。之後等了60年，方由鄧亦峻、黎振浩、吳家鋒、徐志豪及蘇進康憑2014年仁川亞運男子4X100米接力銅牌，再次踏上頒獎台。
2018及2023年連續兩屆，輪到兩名女將發威，寫下香港女子田徑史的第一次，包括呂麗瑤在2018年雅加達亞運100米跨欄摘銅，是香港首次有女子田徑運動員奪得亞運獎牌；2023年杭州亞運，跳遠女將俞雅欣奪得季軍，為香港帶來首兩田項亞運獎牌。
資料來源：名古屋亞運官網、維基