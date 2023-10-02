杭州亞運直擊｜俞雅欣破香港紀錄摘銅　6.50米帶來超越獎牌的意義

香港田徑代表俞雅欣今晚（2日）在女子跳遠決賽登場，藉第二跳跳出新香港紀錄的6.5米摘下銅牌，成為香港田徑史上首位在田項奪得亞運獎牌的運動員。

喜悅的淚水，是因為6.5米這個數字大於獎牌的意義，「好感動，6.5（米）真係恨咗好耐」。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



2019年內八破港績，俞雅欣其後三年屢度改寫紀錄，由6.31米到去年6月創下的6.49米。今晚她在決賽第二跳跳出個人最佳成績（PB）的6.5米，相隔逾一年四個月以1厘米刷新香港紀錄。

俞雅欣勇摘銅牌，為香港田徑締造歷史。（林靄怡攝）

跳出6.5米時，她眼泛淚光，感動是因為她終於做到了，當時並沒想過這成績會「捱到最後」奪牌。

「真的是持續一段很長時間，到今晚終於跳到出來，是一個證明，證明香港教練和運動員都可以在田徑舞台做到好好成績」，她笑說。

俞雅欣在第二跳跳出新香港紀錄。（林靄怡攝）

教練陳慧賢（Animo）今晚亦有到場指導，說起能與恩師一起分享獎牌的喜悅，剛剛笑容滿臉的她突然哭成淚人，「這面獎牌好大意義，今季真的是苦盡甘來⋯⋯」，經歷腳傷、轉教練、迷惘；成績停滯不前，直到今年5月重投Animo麾下，慢慢調整步點和技術，終在今晚跳到6.5米，奪得香港田項賽事第一面亞運獎牌。

俞雅欣的一面銅牌為田徑隊保住A級精英項目資格。（林靄怡攝）

「6.50」，帶給她的除了是一面銅牌，還有信心，意義着實大於獎牌，「好感動，6.5（米）真係恨咗好耐，感覺2020年已經要做到，期望下季有突破」。

「6.50」，同時為香港田徑隊保住精英A級項目資格，俞雅欣笑言：「看到呂麗瑤和陳銘泰失準了，今朝接力又被取消資格，心理壓力有點大，但都要專心比賽。」

俞雅欣坦言「好感動，6.5（米）真係恨咗好耐。」（林靄怡攝）

「好開心，希望可以爭取更多資源，特別是田項，吸引更多人加入田項大家庭！」

6.50米，意義大於一個香港紀錄的數字，是她的現在和田徑隊的未來。