乒乓WTT瑞典大滿貫｜黃鎮廷陳顥樺衛冕只差一步　偕女雙雙線爭冠

港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，雖然在WTT瑞典大滿貫決賽不敵中國的林詩棟/蒯曼，兩人各自出戰男、女子雙打卻愈戰愈勇。

力爭衛冕的黃鎮廷／陳顥樺，勇挫日本組合戶上隼輔 / 篠塚大登晉身決賽；女雙的杜凱琹／吳詠琹則擊退韓國的申裕斌／朱芊曦，攜手打入決賽，今晚雙線爭冠。



黃鎮廷陳顥樺在瑞典大滿貫晉身男雙決賽。（WTT）

黃鎮廷陳顥樺衛冕只差一步

力爭瑞典大滿貫男雙衛冕的黃鎮廷／陳顥樺，四強遇上日本的戶上隼輔 / 篠塚大登，「黃陳配」首局先盤甜頭，連取5分，以11：6先拔頭籌。面對日本組合總是不易應付，雙方第二局局中打成平手，被日本組合拉開差距；第三局戰情相若，後段關鍵被對方拉開，連負兩局7：11。

面對日本的戶上隼輔 / 篠塚大登，黃陳配艱苦過關。（WTT）

黃鎮廷。（WTT）

不容再失的黃陳配，第四局初段即打出7：2，即使隨後曾被日本組合反超前7：8，這對港隊組合頂住壓力，連贏4分，以11：8追成平手。進入決勝局，黃陳配曾落後0：3，中段爭持激烈，黃鎮廷、陳顥樺在關鍵分處理更佳，以11：8奠定勝局，力克日本組合晉級決賽，今晚深夜12時鬥法國的勒邦兄弟，衛冕只差一步。

力挫強敵，黃鎮廷陳顥樺振臂高呼。（WTT）

力挫強敵，黃鎮廷陳顥樺振臂高呼。（WTT）

杜凱琹／吳詠琳愈戰愈勇挫韓國世三

八強驚喜擊退中國「世一」王曼昱／蒯曼，港隊女雙杜凱琹／吳詠琳愈戰愈勇，四強對世界第三的韓國組合申裕斌／朱芊曦，戰情與男雙一仗相似。這對港隊組合首局以11：9先下一城，第二局遭對手以5：11扳回一城，第三局雙方戰至「刁時」，「杜吳配」以11：13再負一局。

杜凱琹／吳詠琳愈戰愈勇。（WTT）

杜凱琹／吳詠琳今仗對世界第三的申裕斌／朱芊曦。（WTT）

杜凱琹／吳詠琳第四局發力，打出一段8：1，以11：6將賽事推至決勝局。第五局戰情極為膠著，雙方多次互換領先，後段更加激烈戰至「刁時」，結果杜凱琹、吳詠琳以14：12取得勝利，今晚9時與日本的早田希娜／張本美和爭冠軍。

與男雙一樣，杜凱琹/吳詠琳同樣驚險過關。（WTT）