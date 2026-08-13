WTT瑞典大滿貫｜鐵人蒯曼8小時狂掃3連勝　國乒女線首圈全勝過關

WTT瑞典大滿貫國乒女線展現出極強的統治力，22歲小將蒯曼8小時內連打3場比賽，全數奏凱。連同苦戰5局險勝的陳幸同，以及單雙打雙線告捷的王藝迪，國乒女單7名球手及兩對女雙組合於首圈賽事無一敗績，全員過關。



蒯曼8小時連演3鐵人戰 3線全勝昂首晉級

身兼三項賽事的蒯曼無疑是當日最忙碌的球手。在女雙16強賽中，蒯曼夥拍王曼昱迎戰跨國組合Tatiana KUKULKOVA／Syndrela DAS，「世一」女雙組全程領先，以11：7、11：7、11：6，總比數3：0，僅耗時19分14秒，火速橫掃對手，晉級8強。

WTT瑞典大滿貫女雙16強，王曼昱／蒯曼3：0擊敗對手。（WTT）

隨後蒯曼轉戰混雙賽場，與林詩棟攜手出戰。「動漫組合」首局以11：6先聲奪人，次局雙方緊咬比數，戰至「刁時」以12：10驚險贏下。第三局「動漫組合」開局不利，一度落後1：7，儘管奮力追至7平，仍以9：11失分。最後一局，「動漫組合」開局打出5：0攻勢確立領先，最終以11：3大比數勝出，總比數3：1力克對手晉級。

WTT瑞典大滿貫混雙16強，林詩棟／蒯曼3：1力克對手。（WTT）

蒯曼僅休息2小時後，出戰女單64強賽，對手是羅馬尼亞球手Elena ZAHARIA，比賽進程與早前混雙如出一轍。蒯曼先以11：6先下一城，第二局苦戰4度「刁時」以15：13再勝，之後被對手以11：8追和一局，末局以11：5收官，總比數3：1晉級32強。

蒯曼一日三賽，三線晉級。（WTT）

陳幸同鏖戰險勝、王藝迪雙線建功

同日比賽中，陳幸同面對實力不俗的埃及新星哥達（Hana Goda）陷入苦戰，雙方戰至總比數2：2平，陳幸同憑藉決勝局的沉著心態與經驗優勢以11：4取勝，最終以總比數3：2過關。

WTT瑞典大滿貫女單64強，陳幸同3：2埃及新星哥達。（WTT）

另一中國球手王藝迪則展現壓倒性優勢，僅用時16分鐘，以3：0橫掃15歲東道主球手Siri Benjegard。隨後王藝迪搭檔陳熠出戰女雙首圈中，對戰中華台北組合李昱諄／簡彤娟。中國組合首局在9：1大比數領先下被追至10：7，不過最終以11：7有驚無險拿下。第二局雙方得分如梅花間竹，王藝迪／陳熠最終以11：9再下一城，但隨後中華台北組合連追兩局，將總比數追和。比賽進入決勝局，雙方戰況膠着，王藝迪／陳熠在9：9時連得兩分，以11：9取勝，總比數3：2艱難過關。

王藝迪（WTT）

國乒女單女雙首圈全勝

本屆賽事國乒共派出7名女球手出戰單打賽場，王曼昱、覃予萱、陳熠及石洵瑤此前已順利挺進32強。隨着蒯曼、陳幸同及王藝迪相繼過關，加上兩對女雙組合順利通關，國乒女隊在首圈賽事保持不敗身，全線晉級。