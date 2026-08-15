名古屋亞運羽毛球｜鄧俊文前十字韌帶重創　鄧謝配無緣三戰亞運

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪是名古屋亞運焦點之一，可惜「鄧謝配」無緣出賽，鄧俊文透過社交網站公布早前練習時受傷，重創膝部前十字韌帶，未能與拍檔謝影雪第三次征戰亞運，下周的世界錦標賽同樣退出。

鄧謝配需要暫別賽場一段時間，但31歲的鄧俊文並未言退，承諾鄧謝配未來將重返賽場，「今次嘅暫別雖然有啲長，但係我一定會返嚟！」



鄧俊文／謝影雪這對最佳拍檔無緣出戰名古屋亞運。（Getty Images）

在杭州亞運8強止步的鄧俊文／謝影雪，無緣於名古屋亞運再衝擊頒獎台，鄧俊文今日（15日）透過Instagram發文，貼上治療的雙腳並換成黑白，「喺名古屋亞運仲有一個月就開始嘅時候，估唔到上天喺呢一刻比咗個咁大嘅考驗我」。鄧俊文表示早前訓練時不慎受傷，證實膝部前十字韌帶幾乎完全斷裂。

距離名古屋亞運僅逾一個月，鄧俊文重創，「鄧謝配」篤定無緣三戰亞運，同時退出下星期的世界錦標賽。鄧俊文職業生涯多年，無論花幾多時間控制，傷患總是未能控制，想不到如今被迫休息一段長時間。

鄧俊文前十字韌帶重創，無緣亞運及世錦賽。（Getty Images）

鄧俊文講述受傷後的心路歷程，「喺受左（咗）傷之後嘅一段時間，由一開始晴天霹靂，到今日我自己心情都已經慢慢平伏落嚟...」鄧俊文指鄧謝配將暫別賽場，是暫別而非告別：「我亦都唔甘心因為今次受傷就咁原地退役.....我同雪都好希望我喺康復之後可以嘗試打落去，下一次比賽可能就去到洛杉磯奧運積分周期開始嘅階段....」

鄧俊文向球迷派定心丸，承諾鄧謝配將回歸賽場，現時需要好好休養，盡早以健康狀態重回球場，繼續朝未完的目標進發，「今次嘅暫別雖然有啲長，但係我一定會返嚟！」

鄧俊文承諾鄧謝配將回歸賽場。（Getty Images）

鄧俊文與謝影雪合作多年，二人見盡風浪，曾經多次受傷患困擾。戰畢東京奧運後，謝影雪曾因肩傷休養，趕及在巴黎奧運周期前回勇，取得資格並殺入8強。兩人在2024年年底曾短暫拆夥，鄧謝配再度合作即首次贏得亞洲冠軍。