乒乓球｜吳詠琳感恩有師姐扶持　黃鎮廷杜凱琹亞運前戰單打賽

香港乒乓球隊在WTT瑞典大滿貫以三個雙打亞軍作結，黃鎮廷、陳顥樺、杜凱琹及吳詠琳今日（17日）返港。名古屋亞運舉行在即，眾將全力備戰，力爭獎牌。

撰文及攝影：陳裕行



香港隊在WTT瑞典大滿貫由黃鎮廷/陳顥樺、杜凱琹/吳詠琳及黃鎮廷/杜凱琹奪得男雙、女雙及混雙亞軍，眾將今日返港，談到九月揭幕的名古屋亞運。

（陳裕行攝）

2023年杭州亞運，港隊憑黃鎮廷奪得男單銅牌，男雙、女雙均在八強止步，今屆能否扭轉形勢，關鍵落在「以老帶新」的男女雙打組合。杜凱琹表示，瑞典大滿貫的佳績是強心針：「女雙方面，最大驚喜在於八強贏了中國隊，對韓國亦再下一城，我們的信心亦有突破。」她指，今年初開始與吳詠琳合作後，從年輕球員身上看到熱血和衝勁，「令我找回以往的感覺」。

吳詠琳備受「阿杜」讚賞，她直言自己進攻意識較強，打法比較兇猛，但發揮不夠穩定，全靠師姐帶領：「杜凱琹一直發揮穩定，出手命中率很高。即使自己狀態有起伏或出現失誤，『阿杜』都會包容、不斷鼓勵，讓我很快調整回來。」

（陳裕行攝）

至於男雙的師弟陳顥樺，雖然今站未能與黃鎮廷一起衛冕男雙，但連續兩年入決賽，表現不俗，不過他對自身表現未感滿意，尤其去年在瑞典站奪得冠軍之後，其他分站的成績不太理想，他坦言：「拍檔『廷哥』的發揮和經驗一直沒有問題，真正需要改善的是自己與他的磨合，以及單打能力仍未夠強。」自今年的巴西站開始，陳顥樺一直研究問題所在，漸見成果。展望即將來臨的亞運會，陳顥樺表示，雖在WTT瑞典站以亞軍作結，但令他的狀態有改善，期望將這份信心延續至亞運。

（陳裕行攝）

曾是港隊運動員的現任港隊教練江天一表示，男隊將前往湖北黃石集訓，為亞運加強一些針對性的訓練。他亦談到17歲新星蘇籽童愈戰愈勇，江教練說：「我覺得她是正在冒起的新星，也肯定是主力球員，在今年倫敦團體世錦賽無論打第二或第三場都能為團體得分，預期在亞運賽場會繼續有精彩表現。」