吳詠琳曾陷自我懷疑 幸得師姐教練開導WTT瑞典大滿貫女雙迎突破
香港女子乒乓球隊「小師妹」吳詠琳，從學界、港青到港隊，一直被寄予厚望。然而
青年組與成年組之間的差距很大，在高手林立的乒乓球壇，要力爭上游絕不容易。
昔日就讀名校，吳詠琳可謂文武雙全，從乒乓球球場到試場接近所向披靡，18歲開始轉為全職運動員，一年後首次隨港隊出戰團體世錦賽，2023年世界大學生運動會摘下女單銅牌，生涯一路順遂。可是隨即遇上樽頸期，女單成績遲遲未能突破，甚至曾因而「鑽牛角尖」。
幸好她在低潮中未言棄，一路默默苦幹，今年初開始固定在女雙夥拍「師姐」杜凱琹，終於找到生涯突破點，今次在WTT瑞典大滿貫這項大賽驚喜得到亞軍，為她在9月出戰亞運打下強心針。
學霸尖子文武雙全 2021年當上IB狀元
吳詠琳早已是本地學界賽場熟悉的名字，小妮子6歲接觸乒乓球，10歲已入選香港青少年代表隊，揚威本地學界乒乓球多年，難得的是學業成績同樣優秀。就讀傳統名校聖保羅男女中學，2021年在國際文憑大學預科課程（IB）考獲滿分的45分，成為當屆其中一位「IB狀元」。
18歲中學畢業，當上全職運動員，並未令她暫停學業，入讀獲冠「神科」的香港科技大學工商管理學院量化金融學（Quantitative Finance，簡稱 QFin），同時隨港隊四出征戰，2022年首次參加團體世錦賽吸收經驗，2023年世界大學生運動會取得一面女單銅牌，那是香港歷來第一面世大運乒乓球單打獎牌。
從學界、青年組到世大運平步青雲 吳詠琳曾陷樽頸
從一開始起步點已較大部分本地球手高，運動與學業雙線發展的吳詠琳對自己有很高要求，並為女單定下排名目標。不過升上成人組作賽，在高手如雲的乒乓球壇本已困難，加上自我壓力，當一個又一個賽事發揮不出水準，累積負面情緒，一度令她「鑽牛角尖」。幸好身邊有教練張瑞、師姐杜凱琹開解， 二人的正能量亦令她變得開朗起來。雙打從來都是港隊強項，今年初開始固定夥拍杜凱琹戰女雙，很快已見成績，1月的WTT阿曼挑戰賽獲得亞軍，4月在太原站再入決賽，證明這對「左右配」組合初見成效。
挑戰賽、支線賽經驗與積分點滴累積 瑞典大滿貫迎突破
當然以WTT巡迴賽而言，挑戰賽只屬第4檔次的賽事，但經驗與信心就是這樣一點一滴累積下來。5月夥拍姚鈞濤在再低一個級別的WTT支線賽伊斯坦堡站奪冠，一嚐捧盃滋味。近日來到屬於WTT最高級別的瑞典大滿貫，吳詠琳與師姐杜凱琹愈戰愈勇，16強擊敗瑞典組合，8強面對已經兩年未逢敵手的國乒「世一」組合王曼昱／蒯曼，卻能放開來打，成功應驗「狹路相逢勇者勝」，驚喜擊敗強敵。
29歲的杜凱琹等待多年，終於待到吳詠琳這個左手將，4強這對「左右配」再勝韓國組合申裕斌／朱芊曦，即使決賽1：3負日本的張本美和／早田希娜，今次賽事足見「杜吳配」驚人的潛力與威力，而且今站是兩人在名古屋亞運前最後一個比賽，以一席大滿貫亞軍取得1400排名積分，對殺入亞運前四種子而爭取抽好籤，非常有利。
吳詠琳：「今次呢個第二，我哋完全無諗過」
賽後吳詠琳直言，「今次呢個第二，我哋完全無諗過，好開心。」她表示，近月練習女雙的時間增多，「最開心今次比賽有用到訓練的戰術套路同技術，心態好過之前，場上好放膽用正手進攻。」今次賽事連勝強敵，「發揮出水平，攞到呢個成績，對我哋亞運增強信心」，詠琳形容今次是訓練的「小小成果」，亦令她「更加有動力鑽研雙打，諗多啲可以改善的地方，希望亞運可以打得更加好，可以有更大突破。」
21歲的陳顥樺，與港隊「老大哥」黃組成一對進軍世界前列的男雙組合，去年贏得瑞典大滿貫更一度高佔世界排名第一，今年在瑞典再入決賽獲得亞軍，目前世界排名第二。杜凱琹即使仍只得29歲，22歲的「小師妹」吳詠琳對她也有類似的「激活」作用，賽前二人以1109分位列女雙世界排名第14，今次收穫的1400排名賽積分，有望令她們一躍升至前五位。瑞典大滿貫是她們在名古屋亞運前的最後一個比賽，今次佳績絕對能為二人注入強心針。