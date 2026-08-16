吳詠琳曾陷自我懷疑　幸得師姐教練開導WTT瑞典大滿貫女雙迎突破

香港女子乒乓球隊「小師妹」吳詠琳，從學界、港青到港隊，一直被寄予厚望。然而

青年組與成年組之間的差距很大，在高手林立的乒乓球壇，要力爭上游絕不容易。

昔日就讀名校，吳詠琳可謂文武雙全，從乒乓球球場到試場接近所向披靡，18歲開始轉為全職運動員，一年後首次隨港隊出戰團體世錦賽，2023年世界大學生運動會摘下女單銅牌，生涯一路順遂。可是隨即遇上樽頸期，女單成績遲遲未能突破，甚至曾因而「鑽牛角尖」。

幸好她在低潮中未言棄，一路默默苦幹，今年初開始固定在女雙夥拍「師姐」杜凱琹，終於找到生涯突破點，今次在WTT瑞典大滿貫這項大賽驚喜得到亞軍，為她在9月出戰亞運打下強心針。



乒乓WTT瑞典大滿貫︱吳詠琳（左）/杜凱琹（右）獲亞軍。（WTT圖片）

學霸尖子文武雙全 2021年當上IB狀元

吳詠琳早已是本地學界賽場熟悉的名字，小妮子6歲接觸乒乓球，10歲已入選香港青少年代表隊，揚威本地學界乒乓球多年，難得的是學業成績同樣優秀。就讀傳統名校聖保羅男女中學，2021年在國際文憑大學預科課程（IB）考獲滿分的45分，成為當屆其中一位「IB狀元」。

吳詠琳昔日出戰學界賽事英姿。（資料圖片／張倩儀攝）

18歲中學畢業，當上全職運動員，並未令她暫停學業，入讀獲冠「神科」的香港科技大學工商管理學院量化金融學（Quantitative Finance，簡稱 QFin），同時隨港隊四出征戰，2022年首次參加團體世錦賽吸收經驗，2023年世界大學生運動會取得一面女單銅牌，那是香港歷來第一面世大運乒乓球單打獎牌。

2023年世界大學生運動會吳詠琳為香港帶來歷來第一面世大運乒乓球單打獎牌，加上女團項目個人獨得兩銅。（IG）

從學界、青年組到世大運平步青雲 吳詠琳曾陷樽頸

從一開始起步點已較大部分本地球手高，運動與學業雙線發展的吳詠琳對自己有很高要求，並為女單定下排名目標。不過升上成人組作賽，在高手如雲的乒乓球壇本已困難，加上自我壓力，當一個又一個賽事發揮不出水準，累積負面情緒，一度令她「鑽牛角尖」。幸好身邊有教練張瑞、師姐杜凱琹開解， 二人的正能量亦令她變得開朗起來。雙打從來都是港隊強項，今年初開始固定夥拍杜凱琹戰女雙，很快已見成績，1月的WTT阿曼挑戰賽獲得亞軍，4月在太原站再入決賽，證明這對「左右配」組合初見成效。

吳詠琳今年初開始固定夥拍杜凱琹戰女雙，很快已見成績，先後在WTT阿曼及太原兩站挑戰賽獲亞軍。（WTT）

挑戰賽、支線賽經驗與積分點滴累積 瑞典大滿貫迎突破

當然以WTT巡迴賽而言，挑戰賽只屬第4檔次的賽事，但經驗與信心就是這樣一點一滴累積下來。5月夥拍姚鈞濤在再低一個級別的WTT支線賽伊斯坦堡站奪冠，一嚐捧盃滋味。近日來到屬於WTT最高級別的瑞典大滿貫，吳詠琳與師姐杜凱琹愈戰愈勇，16強擊敗瑞典組合，8強面對已經兩年未逢敵手的國乒「世一」組合王曼昱／蒯曼，卻能放開來打，成功應驗「狹路相逢勇者勝」，驚喜擊敗強敵。

乒乓WTT瑞典大滿貫︱吳詠琳／杜凱琹在乒乓WTT瑞典大滿貫連勝強敵。（WTT圖片）

29歲的杜凱琹等待多年，終於待到吳詠琳這個左手將，4強這對「左右配」再勝韓國組合申裕斌／朱芊曦，即使決賽1：3負日本的張本美和／早田希娜，今次賽事足見「杜吳配」驚人的潛力與威力，而且今站是兩人在名古屋亞運前最後一個比賽，以一席大滿貫亞軍取得1400排名積分，對殺入亞運前四種子而爭取抽好籤，非常有利。

乒乓WTT瑞典大滿貫︱吳詠琳（左）坦言無想過能獲女雙亞軍。（WTT圖片）

吳詠琳：「今次呢個第二，我哋完全無諗過」

賽後吳詠琳直言，「今次呢個第二，我哋完全無諗過，好開心。」她表示，近月練習女雙的時間增多，「最開心今次比賽有用到訓練的戰術套路同技術，心態好過之前，場上好放膽用正手進攻。」今次賽事連勝強敵，「發揮出水平，攞到呢個成績，對我哋亞運增強信心」，詠琳形容今次是訓練的「小小成果」，亦令她「更加有動力鑽研雙打，諗多啲可以改善的地方，希望亞運可以打得更加好，可以有更大突破。」

乒乓WTT瑞典大滿貫︱吳詠琳賽後與支持者互動。（WTT圖片）

21歲的陳顥樺，與港隊「老大哥」黃組成一對進軍世界前列的男雙組合，去年贏得瑞典大滿貫更一度高佔世界排名第一，今年在瑞典再入決賽獲得亞軍，目前世界排名第二。杜凱琹即使仍只得29歲，22歲的「小師妹」吳詠琳對她也有類似的「激活」作用，賽前二人以1109分位列女雙世界排名第14，今次收穫的1400排名賽積分，有望令她們一躍升至前五位。瑞典大滿貫是她們在名古屋亞運前的最後一個比賽，今次佳績絕對能為二人注入強心針。