羽毛球世錦賽｜衛冕冠軍石宇奇爆冷一輪遊　苦戰三局不敵印度新星

2026世界羽毛球錦標賽開鑼日爆大冷，世界排名第一兼衛冕冠軍的中國球手石宇奇，首圈賽事苦戰73分鐘，以14：21、21：13、19：21，局數1：2不敵印度21歲新星舒爾迪（Ayush Shetty）。



作為賽事頭號種子兼上屆巴黎世錦賽金牌得主，石宇奇受場地風向干擾開局不利，首局全程落後下以14：21先失一局。次局石宇奇及時調整戰術，加強網前控制與後場突擊，在8：8平手後連番得分，以21：13扳回一城。

羽毛球錦標賽男單首圈，石宇奇爆冷以1：2不敵舒爾迪。（新華社）

進入決勝局，舒爾迪重拾進攻火力，一度打出17：6的巨大領先優勢。陷入絕境的石宇奇後段曾追至19：20，但舒爾迪把握賽點，以21：19鎖定勝局，將「世一」淘汰出局。

石宇奇賽後接受訪問時坦承主場環境與對手發揮是決定勝負的關鍵。「沒有帶著太多壓力去追分。確實落後太多了，在關鍵節點上，奇跡不會經常發生，我已經努力了。」

石宇奇賽後坦言：「奇跡不會經常發生，我已經努力了。」（新華社）

除了石宇奇出局外，隊友翁泓陽亦以17：21、14：21不敵日本球員田中湧士，李詩灃則以21：7、21：10輕取哈薩克對手順利晉級。

女單方面，王祉怡以21：12、21：13擊敗美國選手張蓓雯。韓悅在先失一局20：22情況下，連贏兩局21：13反勝蘇格蘭選手基摩（Kirsty Gilmour）晉級。