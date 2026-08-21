名古屋亞運七欖｜港男隊衝擊三連冠　李卡度入選與否目標如一

先後在雅加達及杭州亞運奪金的香港男子七人欖球隊，是名古屋亞運的港隊金牌希望，惡鬥日本、中國等強敵，力爭亞運會三連霸，港隊男、女子隊今早（21日）在香港體育學院作公開操練。

華將李卡度是上兩屆的奪金功臣，港隊至今未公布名單，能否四戰亞運也是未知之數。即使最後落選，李卡度也相信教練的決定，無論入選與否，團隊也朝着金牌進發。



港隊七欖今日進行公開操練。（趙子晉攝）

繼稱霸雅加達、杭州兩屆亞運後，港隊男子七人欖球隊在名古屋力爭三連霸，34歲的李卡度上兩屆同樣是金牌功臣之一，但最終名單如今仍未公布。

「在隊中效力多年，正選、後備也做過，如今是教練需要我便上場。坦白說，作為球員未能落場失望難免，但欖球是團隊運動，必定以團隊利益為先。」34歲李卡度指港隊不少新血冒起，無疑是健康的循環，而教練選人有不同準則，視乎組合的合拍程度，需要具活力的小將或是經驗豐富的球員，這些都是教練的決定，「作為球員必定相信教練的決定」。

亞運金牌關乎七欖未來四年是否擁有更多資助，所以是相當重要，即使李卡度未能入選，也希望其他隊友能夠奪金而回。

李卡度力爭第四屆參加亞運。（趙子晉攝）

港隊贏得杭州亞運金牌，連續兩屆封王。（袁志浩攝）

港隊上年全運會主場奪金，加上4月的香港國際七人欖球賽稱霸銀劍賽，李卡度透露亞運大軍以以上兩次賽事為基礎，教練再選出最後的13人名單。若李卡度再度入選，將會是第四度參加亞運會，大有可能是最後一次，「相信都是最後一屆（亞運），若能夠入圍當然希望好好享受，與隊友一同爭取三連霸，希望第三次摘下金牌。」

港男七欖與中國、馬來西亞、烏茲別克同組，老對手中國隊無疑是勁敵，李卡度指中國換上新教練後，近年進步神速，幸好港隊與他們在往績上有優勢。一旦在分組賽失利，李卡度也相信球隊有力及時調整，無論面對中國或東道主日本，只要不要輕敵，有信心達成三運霸。

若李卡度入選，他自言是最後一屆亞運。（趙子晉攝）

港隊主將丹馬克（Max Denmark），早前因傷缺席香港七欖，休養半年後回歸，他直言自己狀態大勇，希望為港隊三連霸作貢獻，「三連冠在體壇不常見，像是曼聯、芝加哥公牛這種球隊才做到，我們當然希望達成這目標，無論任何比賽也以勝利為目標，而我的體能已回復之前的狀態。」

染上一頭金髮的丹馬克，在球場上十分搶鏡，他笑言不是為了亞運衝金而染髮。27歲的丹馬克不經不覺已成為隊中的資深球員，他自言需要肩負起領軍的責任，如今陣容融合新舊兩代，他對球隊實力充滿信心。

丹馬克染上一頭金髮，十分搶鏡。（趙子晉攝）

隊長高香慧回歸港女欖 以經驗穩軍心

今早率先進行操練的女子隊，訓練時灑下大雨，無阻一眾女將。港隊隊長高香慧未參與團隊操練，只在場邊簡單慢跑。早前因傷無緣香港七人欖球賽的高香慧，如今有望重返大軍，征戰名古屋。

港隊女欖練習時灑下大雨。（趙子晉攝）

港隊隊長高香慧在場邊獨自操練。（趙子晉攝）

現任隊長陳穎（Chloe）指高香慧的回歸對球隊甚為重要，「她（高香慧）是不可或缺，她的經驗豐富，時常指導隊友，穩定軍心。」莊嘉欣指高香慧在6月已歸隊，一同出戰不同熱身賽，只是早前扭傷，而隊中苗頌雅、植松明香（Haruka Uematsu）也可擔任相同位置。球隊早前與波蘭及內地省隊交手，陳穎與莊嘉欣皆指隊中默契愈來愈好，希望在亞運會衝擊金牌。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

香港女子隊在亞運與中國、印度、馬來西亞同組，征戰名古屋前，港隊將前往中國蘇州出戰亞洲七欖系列賽，隊長陳穎視該賽事為亞運的最後備戰，「亞洲系列賽的參賽隊伍與亞運差不多，是很好機會去檢視對手，部署怎樣應付她們。」莊嘉欣指不會因為亞運前而故意留力，希望以勝仗增加信心。