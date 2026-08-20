羽毛球世錦賽︱港隊女雙楊雅婷楊霈霖勇挫種子組合　首度晉身8強

2026世界羽毛球錦標賽香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖16強面對中華台北組合、11號種子許尹鏸、林芝昀，「楊楊配」再次打出精彩一仗擊敗強敵，首度晉身世錦賽8強，寫下二人出戰世錦賽的最佳成績。



羽毛球世錦賽︱港隊女雙楊雅婷／楊霈霖連續兩年晉16強

世界排名20的「楊楊配」雖未列為種子，但由於6號種子組合金慧貞/孔熙容退賽，獲遞補首輪輪空。楊雅婷／楊霈霖在次圈首度登場便與實力接近的世界排名26美國組合Francesca Corbett／蓋駱（Jennie Gai），以21：16、21：17直落兩局晉級，連續兩年成功打入世錦賽16強。

羽毛球世錦賽︱楊雅婷/楊霈霖連續兩年成功打入世錦賽16強，今次更晉身8強，創下最佳成績。（資料圖片／Getty Images）

羽毛球世錦賽︱楊雅婷／楊霈霖勇挫中華台北種子組合首晉8強

楊雅婷／楊霈霖今日在16強硬撼實力更強的對手，中華台北組合許尹鏸／林芝昀，發揮上佳，首局中段連得7分，將分數拉開至13：5。許尹鏸／林芝昀力追至12：15，關鍵時刻「楊楊配」未有退縮，一路維持優勢並以21：18首局率先「達陣」。落後的許尹鏸／林芝昀不容再失，次局初段雙方比分緊咬，楊雅婷／楊霈霖再次在中段發力，8：8平手後接連得分，以14：10領前，並再次成功維持差距，以21：16再下一城，局數2：0淘汰對手，並首度晉身世錦賽8強階段。

羽毛球世錦賽︱中華台北組合、11號種子許尹鏸、林芝昀不敵港隊楊雅婷/楊霈霖。（資料圖片／Getty Images）

楊雅婷／楊霈霖下場勢與頭號種子劉聖書／譚寧爭入4強

27歲的楊雅婷與24歲的楊霈霖在今屆賽事愈戰愈勇，擊敗世界排名11的許尹鏸、林芝昀首晉世錦賽8強，寫下生涯重要里程碑。事實上「楊楊配」近年在BWF次級賽事不時捧盃，但始終未能在巡迴賽或大賽取得突破。中國、韓國、日本、馬來西亞、中華台北等各國高手林立，要在大型比賽晉身較後階段相當困難，今次成功在世錦賽入半準決賽，絕對是一個非常鼓舞的好開始。

羽毛球世錦賽︱楊雅婷/楊霈霖。（資料圖片）

「楊楊配」的8強對手將會是今晚稍後出場的中國組合劉聖書／譚寧對保加利亞姊妹組Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva的勝方。雖然Stoeva姊妹也是9號種子，但相信世界排名第一兼應屆世界冠軍劉聖書／譚寧的贏面較高，港隊組合很大機會要跟這對「世一」女雙組合爭入4強。

羽毛球世錦賽︱「世一」女雙組合劉聖書／譚寧。（路透社）

楊雅婷／楊霈霖過去曾4次與劉聖書／譚寧交手均告敗陣，包括2024巴黎奧運分組賽、2024中國公開賽16強、2025亞錦賽8強以及2025新加坡公開賽32強，而且均是直落兩局敗陣，今次狀態大勇再鬥強敵，會否有不一樣的結果？