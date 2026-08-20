羽毛球世錦賽︱伍家朗力戰負蘭尼亞　輕靈刁鑽難敵對手剛猛高速

世界羽毛球錦標賽進入16強階段，香港代表尚有女雙組合楊雅婷／楊霈霖，及男單代表伍家朗出戰。今日下午「楊楊配」已率先過關，首度晉身世錦賽女雙8強，晚上輪到港隊「大師兄」伍家朗再度出場，與世界排名第10的法國21歲球手蘭尼亞（Alex Lanier）爭入8強。



羽毛球世錦賽︱港隊男單代表伍家朗。（Getty Images）

羽毛球世錦賽︱伍家朗男單16強面對10號種子蘭尼亞

男單另一港隊代表李卓耀，32強力戰不敵新加坡的前世界冠軍駱建佑，伍家朗次圈面對日本的西本拳太，伍家朗在落後一局劣勢下，連贏兩局反勝，晉級16強。8強面對的蘭尼亞是近年羽壇冒起最快的球手之一，這個法國新星是羽毛球手較罕健的肌肉型，步大力雄而且移動速度快，球場覆蓋範圍極大。

羽毛球世錦賽︱法國新星蘭尼亞是羽毛球手較罕健的肌肉型。（路透社）

羽毛球世錦賽．男單16強︱伍家朗首局與蘭尼亞平分秋色

首局初段雙方試探為主，家朗的輕靈與蘭尼亞的猛攻不相伯仲。戰至5：5家朗挑戰失敗後接連失分，分數持續稍為落後。蘭尼亞出手快，力量又剛猛，家朗靠刁鑽落點和嘗試不斷調動對手全場跑動的打法力追，並曾以精彩大斜線追至7：8。可是蘭尼亞實在太快，連得4分拉開至13：8，就算家朗末段力追，曾追至16：17只差一分，又再次被蘭尼亞得分「保持距離」，法國球手以21：17以取首局。

羽毛球世錦賽︱伍家朗力戰蘭尼亞落敗，未能再晉一級。（資料圖片／新華社）

羽毛球世錦賽．男單16強︱伍家朗負蘭尼亞無緣8強

經過首局鬥智鬥力，家朗次局一開始已大幅被拋離2：9，中段輪到蘭尼亞腳步放慢，但家朗亦已無力挽回，蘭尼亞以21：12再勝一局，家朗以0：2敗陣，16強出局。

羽毛球世錦賽︱蘭尼亞挫伍家朗入8強。（路透社）

家朗亦出局後，今屆世錦賽8強階段港隊只剩下女雙組合楊雅婷／楊霈霖。明日下午半準決賽「楊楊配」將會跟順利擊敗保加利亞Stoeva姊妹組合的頭號種子譚寧／ 劉聖書爭入4強。