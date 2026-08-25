名古屋亞運會2026籃球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：陳智深
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愛知．名古屋亞運2026的籃球分為男子組及女子組，香港女子五人籃球隊獲得參賽資格，本文詳列香港女子籃球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026籃球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月19日至9月26日
比賽地點：愛知國際競技場
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026籃球｜香港隊名單
香港女子籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026籃球｜香港隊賽程
名古屋亞運2026籃球｜香港籃球隊分組及賽程
香港女子籃球隊在名古屋亞運被編入B組作賽，同組對手包括日本、菲律賓和哈薩克，每個小組的前2名及兩支最佳第3名將晉級八強。三場分組賽比賽日期將為：
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月17日
晚上6:00
愛知國際競技場
B組分組賽
日本Vs香港
9月20日
上午9:00
愛知國際競技場
B組分組賽
香港Vs菲律賓
9月22日
上午9:00
愛知國際競技場
B組分組賽
哈薩克Vs香港
日期
賽項
9月17日
女子A、B組小組賽
9月18日
女子C組小組賽
9月19日
女子A組小組賽
9月20日
女子B組小組賽
9月21日
女子A、C組小組賽
9月22日
女子B、C組小組賽
日期
賽項
9月24日
女子組8強
9月25日
女子組準決賽
9月28日
女子組銅牌戰及金牌戰
名古屋亞運2026籃球｜香港隊獎牌往績
香港女子籃球隊在2014、2018及2023年曾經參賽，今屆是女子籃球隊連續第4度亮相亞運賽事，最佳成績為2014年仁川亞運及去屆杭州亞運均以第9名完成賽事。
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資料來源：名古屋亞運官網、維基百科