名古屋亞運會2026籃球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳智深
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的籃球分為男子組及女子組，香港女子五人籃球隊獲得參賽資格，本文詳列香港女子籃球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026籃球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月19日至9月26日
比賽地點：愛知國際競技場
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2

名古屋亞運2026籃球｜香港隊名單

香港女子籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026籃球｜香港隊賽程

名古屋亞運2026籃球｜香港籃球隊分組及賽程

香港女子籃球隊在名古屋亞運被編入B組作賽，同組對手包括日本、菲律賓和哈薩克，每個小組的前2名及兩支最佳第3名將晉級八強。三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026籃球｜香港女子籃球隊分組賽賽程

日期

香港時間

地點

賽事

對賽

9月17日

晚上6:00

愛知國際競技場

B組分組賽

日本Vs香港

9月20日

上午9:00

愛知國際競技場

B組分組賽

香港Vs菲律賓

9月22日

上午9:00

愛知國際競技場

B組分組賽

哈薩克Vs香港

名古屋亞運2026籃球｜女子組賽程

日期

賽項

9月17日

女子A、B組小組賽

9月18日

女子C組小組賽

9月19日

女子A組小組賽

9月20日

女子B組小組賽

9月21日

女子A、C組小組賽

9月22日

女子B、C組小組賽

名古屋亞運2026籃球｜女子組賽程

日期

賽項

9月24日

女子組8強

9月25日

女子組準決賽

9月28日

女子組銅牌戰及金牌戰

2023年杭州亞運，香港女籃反勝哈薩克取得當屆賽事首勝。（資料圖片/楊宇翹攝）

名古屋亞運2026籃球｜香港隊獎牌往績

香港女子籃球隊在2014、2018及2023年曾經參賽，今屆是女子籃球隊連續第4度亮相亞運賽事，最佳成績為2014年仁川亞運及去屆杭州亞運均以第9名完成賽事。

2018年雅加達亞運，香港隊不敵日本。（資料圖片/鄭子峰攝）
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資料來源：名古屋亞運官網、維基百科

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