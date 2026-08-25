名古屋亞運會2026籃球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的籃球分為男子組及女子組，香港女子五人籃球隊獲得參賽資格，本文詳列香港女子籃球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026籃球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月19日至9月26日

比賽地點：愛知國際競技場

比賽項目：男子組、女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026籃球｜香港隊名單

香港女子籃球隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026籃球｜香港隊賽程

名古屋亞運2026籃球｜香港籃球隊分組及賽程

香港女子籃球隊在名古屋亞運被編入B組作賽，同組對手包括日本、菲律賓和哈薩克，每個小組的前2名及兩支最佳第3名將晉級八強。三場分組賽比賽日期將為：

名古屋亞運2026籃球｜香港女子籃球隊分組賽賽程 日期 香港時間 地點 賽事 對賽 9月17日 晚上6:00 愛知國際競技場 B組分組賽 日本Vs香港 9月20日 上午9:00 愛知國際競技場 B組分組賽 香港Vs菲律賓 9月22日 上午9:00 愛知國際競技場 B組分組賽 哈薩克Vs香港

名古屋亞運2026籃球｜女子組賽程 日期 賽項 9月17日 女子A、B組小組賽 9月18日 女子C組小組賽 9月19日 女子A組小組賽 9月20日 女子B組小組賽 9月21日 女子A、C組小組賽 9月22日 女子B、C組小組賽

名古屋亞運2026籃球｜女子組賽程 日期 賽項 9月24日 女子組8強 9月25日 女子組準決賽 9月28日 女子組銅牌戰及金牌戰

2023年杭州亞運，香港女籃反勝哈薩克取得當屆賽事首勝。（資料圖片/楊宇翹攝）

名古屋亞運2026籃球｜香港隊獎牌往績

香港女子籃球隊在2014、2018及2023年曾經參賽，今屆是女子籃球隊連續第4度亮相亞運賽事，最佳成績為2014年仁川亞運及去屆杭州亞運均以第9名完成賽事。

2018年雅加達亞運，香港隊不敵日本。（資料圖片/鄭子峰攝）

資料來源：名古屋亞運官網、維基百科