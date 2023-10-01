杭州亞運｜暌違國際賽五年　香港女籃取正賽史上首勝　淚灑賽場

杭州亞運女子籃球初賽今日（1日）上演最後一輪賽事，香港女籃打出「爭氣波」，末段大灑「三分雨」反勝哈薩克，取得亞運正賽首次勝利，寫下歷史。

賽後，女生們哭成淚人，五年一戰的國際賽事，終能在勝仗中落幕。



杭州亞運女子五人籃球共12支球隊參賽，分為3組，每組前兩名及兩隊最佳第三名晉級8強。港隊早前分別以46：118和63：99不敵日本及菲律賓，今日火併同樣兩連敗的哈薩克。

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香港女籃取得首勝。（楊宇翹攝）

單看身形，港隊已處於下風。哈薩克球員平均身高1.81米，比港隊高11厘米，籃下優勢顯然易見，加上射程範圍達三分線，首三分鐘港隊已經落後0：10。雖然是硬仗一場，但港隊未曾放棄機會打出風格。身高欠奉，眾將以速度制勝，偷波反擊，再有入替的陳欣汶連取5分。

落後間，除了有李祉均射入3分、徐穎榆搏得「And 1」打出一段8：0外，隊友們紛紛上力，完半場前最後19秒，任栩燕和劉常學合取4分，反超34：32。

陳欣汶入替。（楊宇翹攝）

上半場的士氣波讓港隊愈打愈放，即使在比數膠着時仍能穩住戰局，等到雷淑怡及唐曉蕾外圍發炮，2分鐘打出11：1，再有李祉均及徐穎榆增添火力，一度領先16分，最終順利以70：56拿下亞運正賽首場勝仗。

久別國際賽5年時間，能踏足賽場已是難能可貴的事，這場勝利更是女生們一直努力所得的成果。完場哨響，熱淚也隨之落下，她們手牽手在中場圍上圓圈，鞠躬謝幕，李祉均、陳欣汶等多名球員多次以球衣拭淚，場面感人，對於這群業餘聯賽出身的女生，除了「爭氣」，大概沒有更好的形容詞。