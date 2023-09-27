杭州亞運直擊｜女籃5年後再登國際賽場　與日本距離72分已是進步

2018年，香港女籃於雅加達亞運以44：121不敵日本。

5年過去，日本女籃已為奧運銀牌、亞洲盃五連霸；香港卻在國際籃壇消聲匿跡，未曾打過一場FIBA賽事。

今日（27日）香港女籃再鬥日本，以46：118完賽，比起去屆，今次分差收窄了5分，香港女籃「被偷走」那五年後，為什麼與亞洲強隊日本的距離還是這麼近，那麼遠？

01體育記者楊宇翹 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

雅加達亞運，香港面對日本戰況一面倒，當時面對強敵錄得13分進帳兼5次偷波的李祉均賽後這樣說：「日本反擊很快，分數被拉開全部因快攻。我們身高輸蝕，但今天是日本隊的速度、體能、穩定性致勝，可見一切是職業系統培訓的。」

77分，就是日本「職業系統培訓」與香港業餘聯賽的距離。

【杭州直擊】李祉均成為職業球員後首次為港披甲。（楊宇翹攝）

【杭州直擊】香港隊以72分之差不敵日本隊。（楊宇翹攝）

香港與日本的距離？

從2018年到2023年，香港女子籃球聯賽依然不變，同樣是8支甲組球隊、在康文署體育館作戰，好不容易在亞運爭取到一場修頓舉辦的決賽。不過，當天說出香港和日本差距原因的李祉均，今天也成為了擁有2年WCBA經驗的職業球員。

「我覺得打了2年職業，對心態、臨場處理或多或少有幫助。」李祉均今場在日本隊面對交出20分、5偷波，表現也比較從容自若。不過，她認為差距之所以大，未必是因為球員能力問題：「大家心態很好，加上陣容平均年齡細，活力和速度都好，只是隊友大賽經驗不多，但已算打得放。」在有限的經驗下，這支平均年齡25歲的球隊，已經盡了力。

【杭州直擊】陳欣汶持球過場。（楊宇翹攝）

即使已有對賽經驗，但李祉均還是止不住驚嘆：「（日本的速度）還是那麼快。」只是，相比起上屆，見識過比本地賽事更高強度的職業賽，她的壓力比預期小。

擁有大賽經驗的從容

全場40分鐘，日本多次以全場盯人應對，在嚴密的防守下，港隊無奈地多次未能過半場，此時李祉均以及於美國大學就讀、現NCAA第三組別球員陳欣汶，便起了作用。協助控球過場 ，為港隊開路：「日本會在前場開始高壓防守，因為香港本地賽事好少發生，就算有，都只會在最後追分階段。一來體力消耗大，二來過場後很難（調整）有組織，三來要怎樣處理對手的緊迫，隊友都不太習慣。」然而，無可否認大賽經驗少是主因。

「上屆你說，香港與日本的距離是『職業與業餘』，那麼今屆，你又會怎樣形容？」我問。

「職業與業餘差距依舊，今次我覺得，是機會：大賽和表現自己的機會。」李祉均道。

【杭州直擊】李祉均解說與日本隊之間的距離。（楊宇翹攝）

【杭州直擊】經驗不足，不是藉口，是現實。（楊宇翹攝）

港隊5年來未曾出戰過國際賽

港隊成員來自女子甲組球隊，然而女甲賽事單季最多不足20場，加上上屆亞運後，港隊就沒有再出戰過國際賽事。即使港隊過去5年曾到台灣、韓國集訓，甚至到馬來西亞參加地區球會邀請賽，但始終球員大賽經驗有限，缺乏對外隊水平的認知。種種原因，球員也難以控制緊張心情，在多年一度的國際賽中發揮最好表現。

在國際賽場消失的5年間，港隊多了隊際運動五年發展計劃*資助，常規訓練時數增加，李祉均直言已比起過往大賽前才『埋班』的情況好，「但職業、業餘的分別仍在，我覺得這不是球員能力的問題，是大環境、外在因素，有多支持球員，甚至球壇的發展」。

*註：自2018年雅加達亞運後，香港籃球隊受民政事務局推出、目標以「協助隊際運動項目循序漸進地提升成績」的「隊際運動五年發展計劃」資助。當中男、女籃28位球員過去5年平均每周均要出席不少於10小時的訓練，並每人每月獲4000元津貼。



【杭州直擊】球員有能力，但外界又有多少支持？（楊宇翹攝）

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「比賽是進步最快的方法」

她從WCBA回港已多次提及女籃國際賽機會不多，進步幅度自然受限：「比賽是進步最快的方法，只有比賽，我們才可以知道自己的位置和不足。」可是，女生們在港也只能靠隊內對賽，但實質效用比起真正賽事，的確有限。「我們已經是女籃港隊，大概不能再找女子隊取經；與男子隊打友誼賽，雖然速度和球技可能提升，但始終和女籃對賽不一樣。」

【杭州直擊】陳欣汶和李祉均的改變顯然易見。（楊宇翹攝）

只是5分 卻是女生們的信念

或許在外界眼中，女籃大敗是不爭事實，與亞洲水平有一段距離。但5年間，香港和日本的分差由77分只收窄至72分，這小小的5分，已經足以代表住女生們的信念。日本是亞洲盃5連霸，也是奧運銀牌得主，她們擁有完善的職業聯賽WJBL，也經歷過日本籃聯19年的改革。回望香港，女甲依然是業餘賽事，仍在地區康文署體育館作賽，自費購買球衣、租場訓練、物理治療、健身等等。

「世界在進步，我們香港球員也是；我知道分差只是收窄了幾分，但進步，是無容置疑的。」李祉均堅定地說。