英格蘭聯賽盃｜列斯聯再勝森林晉級第3輪　英超3隊升班馬皆報捷

【足球】列斯聯在香港時間星期三（8月26日）凌晨進行的英格蘭聯賽盃，作客2：0擊敗諾定咸森林，在四天內第二次擊敗對手，順利晉級第三輪。



兩隊此前剛在上星期六（22日）的英超交手，當時列斯聯同樣作客1：0小勝。今場兩軍繼續在森林主場城市球場再戰，第50分鐘，丹尼占士（Daniel James）右腳破門打破僵局；第75分鐘，門前混戰中產生的入球最初被算作尼高威廉斯（Neco Williams）的烏龍球，隨後官方將入球更正歸屬於占士祖斯甸（James Justin）。

列斯聯客場2：0擊敗諾定咸森林。（Reuters）

英超球隊賓福特成為當晚入球最多的球隊，他們在半場3：1領先的情況下，最終客場6：1狂勝英冠球隊伯明翰。

三支英超升班馬晉級

高雲地利、葉士域治和侯城三支英超升班馬在本輪比賽中全部過關。

高雲地利對普利茅夫，開場五分鐘內由艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）傳射建功取得兩球領先，雖一度被後者追平，但憑波比奇勒（Bobby Clark）和域陀托普（Victor Torp）的十二碼最終以4：2戰勝英甲球隊。

伊普斯維奇主場3：1力克英甲的李斯特城。（Reuters）

葉士域治主場3：1力克英甲的李斯特城，馬些連奴紐尼斯（Marcelino Núñez）在第71分鐘和補時階段連入兩球鎖定勝局。

在上周末英超爆冷2：0擊敗曼聯後，侯城今仗進行了大輪換，11名正選全數變更，與英冠球隊史篤城在90分鐘打成1：1平手，最終在互射十二碼中5：4險勝晉級。

在其他賽事中，韋斯咸作客以4：1大勝修咸頓晉級。在卡迪夫城1：2不敵諾域治的比賽中，前者陣中15歲98天的青訓小將諾亞阿尼亞迪克（Noah Anyadike）正選登場，打破英格蘭聯賽盃歷史上最年輕出場球員的紀錄。這名威爾斯國腳小將在下半場因抽筋被替換下場。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】