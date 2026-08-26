足球轉會｜曼聯今夏中場第3簽 7000萬鎊豪賭買入22歲白禮頓中場
撰文：胡卉忻
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英超球會曼聯宣布，從白禮頓簽入22歲喀麥隆國腳中場巴利巴（Carlos Baleba）。今次轉會費總價高達7000萬鎊（約7.5億港元），雙方簽下一份為期5年長約，至2031年約滿，並附帶延長一年優先續約條款。
曼聯早在上年夏天有意簽入巴利巴，惟白禮頓當時索價高達1億鎊，令紅魔退縮。
隨著老將卡斯米路離隊，烏加迪（Manuel Ugarte）表現欠佳且世界盃期間受重傷，需要長時間休戰，曼聯重組中場迫在眉睫。曼聯早前先後增補比利時隊長泰利文斯（Youri Tielemans）以及巴西中場安達利山度士（Andrey Santos）。新帥卡域克目標是簽入2到3名中場球員，並在對侯城賽前記者會透露正在「繼續增強陣容」，巴利巴成為曼聯今夏中場第3簽。
巴利巴19歲時從法甲球隊里爾轉投白禮頓，2024／25賽季場均攔截、中場爭搶數據以及對抗能力均居英超前列，單季為白禮頓貢獻3個入球、1次助攻。然而其成長速度上季顯著放緩，發揮欠缺穩定，加上季前腳踝受傷，這筆交易對曼聯存在一定風險。
巴利巴表示已準備好接受挑戰，「我迫不及待想在卡域克麾下效力，他豐富的經驗和對比賽的深刻理解，能幫助我達到最高水平。球會每個人的目標都非常明確，未來令人無比興奮， 我們深信，只要齊心協力，必定能取得成功，而我決心盡自己的一份力量，讓成功成為現實。」
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