英超轉會｜再簽曼城巴西邊鋒沙雲奴　熱刺今夏引援花費破3億英鎊

英超球會熱刺周二（25日）宣布，已從曼城簽下巴西翼鋒沙雲奴（Savinho），讓球隊在今年夏季的轉會支出突破3億英鎊（約32億港元）。



兩支球隊並未披露具體轉會費和合同年期。據英國媒體上周報道稱，這筆交易價值7500萬英鎊，另有1000萬英鎊的附加條款。這次轉會後，沙雲奴也決定用回自己的本名沙維奧（Savio），並穿上熱刺17號球衣。

從曼城轉會至熱刺的巴西邊鋒沙雲奴。（Reuters）

熱刺主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）在聲明中說：

Savio是一名能在邊路位置帶來活力、想象力和實力的球員。他有勇氣衝擊防守球員，也有能力憑藉創造力改變比賽。

「我們非常高興他能加入我們。我期待與他共事，幫助他繼續成長，並看到他將自己的個性帶入球隊。」

沙維奧出道於巴西球隊明尼路，2022年加盟法國球隊特魯瓦。他真正迎來突破是在租借效力基羅納期間，當時他在41場比賽中攻入11球，幫助球隊在2024年取得西甲第三名的隊史最佳成績，並獲得歐聯資格。

同年休賽期，他轉會至曼城，此後在各項賽事中出場84次，攻入7球。這名22歲的球員還為巴西國家隊出場過13次。

此前，熱刺已引進中場東拿利（Sandro Tonali）和馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes），以及後衛安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）、馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）和雲赫基（Jan Paul van Hecke）。

熱刺中場新援東拿利。（Reuters）

如果計入沙維奧交易中的附加條款，上賽季只排名英超第17而驚險護級的熱刺，為了重建陣容今夏支出已達到3.22億英鎊。

據英國媒體報道，熱刺目前也在和曼城談判，打算引進他們的埃及前鋒馬莫殊（Omar Marmoush）。

雖然熱刺大肆引援，但他們在剛過去周末的首輪英超比賽0：3慘敗賓福特。他們將在香港時間周四（27日）凌晨的英格蘭聯賽盃第二圈遇上英冠球隊查爾頓，隨後在周日（30日）的英超迎戰紐卡素。這兩場比賽熱刺都是主場作戰。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】