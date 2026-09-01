跑步｜萬宜路上落高低 713米 曾曉彤教你克服「魔鬼級鋸齒爬升」

在11月上演的SUUNTO SPARK RUN今屆專注路跑賽事，以西貢萬宜水庫的萬宜路為賽道，其中半馬賽道屬「魔鬼級鋸齒爬升 (713m D+)」，面對這樣高低起伏的路線，跑手要怎樣應對？今次找來將參加半馬的曾曉彤（Candy）教路。



曾曉彤是渣馬女子10公里跑三連霸，今次在SPARK RUN則挑戰半馬賽事。（01記者攝）

曾曉彤的強項是10公里跑，她是渣馬女子10公里賽跑三連霸，今次參加SPARK RUN半馬賽事，主要就是挑戰自己，也希望藉着今次的「魔鬼賽道」，鍛煉自己跑斜路的能力。對於今次的路線，由北潭涌出發，一路萬宜水庫東壩錨形石堤折返，上落高低713米，Candy表示自己曾跑過這路線，但之前只是慢跑，心理上不覺得那麼斜，但想着如果是全速跑，應該是兩回事。

「魔鬼級鋸齒爬升 (713m D+)」是什麼概念呢？譬如渣馬的全馬賽事，跑手或許跑上昂船洲大橋時仍游刃有餘，但跑到西隧卻難免感到吃力，但整條賽道其實上落高低只是180米，而今次SPARK RUN的半馬賽道卻是713米，聽完都倒抽一口涼氣。

備戰「魔鬼級鋸齒爬升」，曾撓彤提醒平時練習時，都要滲入斜路路段，並要以中快速度完成。（01記者攝）

因此，Candy認為首先要調整好心態，「我參加過一個在大美督舉行的賽事，高低上落約300米，全速跑起都挺辛苦，而今次是一倍有多啊，所以一定要調整好心態，不要想着PB（個人最佳時間）去衝，而是思考怎樣可以用一個偏快的速度去完成比賽」。

至於實際的訓練，Candy則認為：「因為今次針對的是斜路練習，因此除了平時練習的Interval Run（間歇跑），應該更著重Tempo Run（節奏跑）及長課，並且要在訓練中滲入斜路，令自己習慣以一個中快速度去完成上斜路段。」她續道：「假如你跑半馬是跑開某一速度，然後你發現衝完斜路後，回到平路會慢了，那麼便要在訓練中調整，可能將配速由10秒、20秒、30秒那樣加快上去，總之最後調整出一個最快的時間，然後設定好今次半馬的配速。」

SPARK RUN已來到第5屆，今次只舉辦路跑，賽事於西貢萬宜水庫舉行。（01記者攝）

除了訓練，Candy還強調兩個很基本，但又有很多人忽略的要點，就是休息及補水。「我的休息很直接，就是睡覺，我每天都最少睡8、9個小時。我明白現代人要上班，工作忙碌，很難像我睡得那麼多，但也需要盡量安排充足睡眠時間，尤其是準備比賽時。睡不夠，容易失去專注力，體能亦受影響，更易受傷。」她說。

至於補水，Candy則提醒不是口渴才喝水，而是定期補水，「我自己就會帶一個小水壺，大約每20分鐘就補小量水，訓練完結後就來個大補水。當然有電解質東西會更好，但沒有的話，都起碼要補充足夠水份」，尤其今次SPARK RUN的賽道，無遮無掩，比賽中如何補水是一個重要備戰議題。

SPARK RUN賽事總監麥凱玲表示，比賽雖在11月舉行，但天氣仍可能很炎熱，提大家要記得補充足夠水份。（01記者攝）

今次主辦SPARK RUN的賽事總監麥凱玲亦補充：「雖然今次賽事舉辦日期在11月，但仍可能很熱，尤其整條賽道，基本上沒有遮蔭，全程曬着，所以一定要補充足夠水份，或者是補充食物、能量棒之類。」但她表示賽事的配套十分完備，大家可以放心跑步，「萬宜水庫那邊景色怡人，今次賽事亦很好玩，但千萬不要輕敵，最重要是跑得Fun，但備戰又要認真」。

賽事資訊

日期：2026年11月1日（星期日）

起點：北潭涌傷健樂園

終點：萬宜拗萬宜路口

賽事網站：www.sephk.com/sparkrun/