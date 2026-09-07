名古屋亞運｜堅持於熱潮退卻之後　簡翊暉簡翊文的全職靈魂｜手球

香港男子手球隊為了備戰去年的全運會，16個運動員有15個辭掉正職與停薪留職，寫下2025年最熱血的香港故事。

啟德體藝館那片紅海已為歷史，陣中亦有7個運動員退役，其他球員也回歸現實上班去。熱潮褪卻，看似回到原點，其實埋下的種子已經悄悄發芽，與教練許文邦聊起香港手球現況，他說全運之後多了學校開辦手球校隊，以九龍區女子學界為例，今個學年新增7支隊伍，港將們當教練也有穩定收入。

「孖仔」簡翊暉和簡翊文是港隊現役少數選擇手球以外全職工作的球員，哥哥「阿暉」從事測量，弟弟「阿文」從事行為治療。作為「兼職港隊」，二人每次下班後去訓練，有時累得腦袋一片空白，惹來教練一頓責備，但一日仍有能力披上香港隊的球衣，「全職態度」，始終如一。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運手球｜簡翊暉（左）、簡翊文（右）。（梁鵬威攝）

香港手球隊這晚在石硤尾體育館訓練，「細佬」簡翊文提早到場接受物理治療，躺在床上閉目養神；「阿哥」簡翊暉則在下班後揹着大背囊匆匆到場，趕緊換上港隊訓練球衣。兩人把握時間熱身，準備迎接教練魏德甘（Kim Ekdahl du Rietz）的魔鬼訓練。

當隊友踢波熱身時，簡翊暉與簡翊文執起手球準備訓練。（梁鵬威攝）

自去年在主場出戰全運會歷史性殺入4強後，港隊主教練許文邦退後一步，將教鞭交予魏德甘。魏德甘是前瑞典職業名將，曾效力法國手球班霸巴黎聖日耳門，又協助瑞典奪得2012年倫敦奧運銀牌。他將歐洲職業手球的鐵血模式注入港隊，訓練初段已是快攻二打二，之後再來一輪激烈的攻防練習。同屬翼位的簡氏兄弟，完成強度較低的射門訓練，便與大隊一同練習，埋身肉搏程度與實際比賽相若。

「起初要適應他的戰術思維真的不容易，畢竟Kim（魏德甘）曾是職業球員，他對手球的理解與我們不同。」簡氏兄弟異口同聲說：「他只會給我們一個框架，我們最初也不知道如何執行，其實教練要我們思考更多，找出達到目標的方法。」

儘管簡翊暉和簡翊文白天要上班，晚上練習時偶爾因體力透支而腦袋一片空白，但球場裏沒有誰因為「兼職港隊」的身份而獲得半點特權。

在港隊主教練許文邦（左）的邀請下，魏德甘在香港隊擔任教練。（資料圖片／廖雁雄攝）

手球在香港不是全職精英項目，要做職業球員只能到海外尋找機會。簡翊暉和簡翊文當年仍是學生運動員時，其實也曾觸碰過職業世界的門檻，他們與李少聰等隊友一行五人遠赴日本福岡，跟隨當地的職業隊操練兩個月，親身感受職業球員的生活。可惜偏偏遇上疫情，全世界停擺，當一切回復正常時，兩人已經不再少年，告別校園投身社會。

全運掀起的手球熱潮，即使在港人眼中已退卻，但本地手球生態起了變化。（資料圖片／梁鵬威攝）

去年的全運會是香港手球一個重要契機，全隊16人當中有15人辭掉正職或停薪留職，香港手球與「職業球員」四個字真是無限接近。最終港隊以歷來最佳的第四名完賽，以往從未走進香港人視線的手球隊，也能在啟德體藝館掀起一片主場紅海。然而璀璨過後，包括葉冠英葉冠雄兄弟、劉健斌等7名主將已經退役，簡翊暉和簡翊文亦回歸現實，阿暉投身測量工作，阿文則從事行為治療，「如果全運會早五年、十年發生，或許一切變得不一樣……」

當然世事沒如果，光陰也不會往後退。雖然兩人回復每天營營役役，晚上帶住一副疲累的身軀走進球場，但只要與隊友聊上兩句，彷彿注入額外的動力，哪怕魏德甘教練的全職訓練模式如何艱辛，「兼職港隊」的「職業態度」，始終如一。問簡氏兄弟如何在工作和練習之間的窒息節奏取得平衡，兩人直言沒有，「都是『死頂』，然後周末放假便會累成狗」，再補充一句：「真心熱愛手球。」

簡氏兄弟直言訓練「都係死頂，周末放假便累成狗」，但補充一句：「我們真心熱愛手球。」（梁鵬威攝）

與去年全運會殿軍的陣容比較，葉冠英、葉冠雄、劉健斌等七名主力已經退役，港隊從預備隊提拔新血，以新老夾雜的陣容出戰即將展開的名古屋亞運。簡翊暉和簡翊文雖然已經第二次參加亞運，但兩人沒有因為師兄的身份而自滿，「球隊十分殘酷，沒有輩份之分，從來是有能者居之，輪替無可避免，隊內競爭大，證明球隊不斷在進步。如今憑實力留在球隊，難保未來有新人取代我們，若有朝一日被淘汰，一切也以團隊為先，我們也會欣然接受，而且樂見這一天的來臨」。

名古屋亞運手球｜簡翊暉。（梁鵬威攝）

名古屋亞運手球｜簡翊文。（梁鵬威攝）

「球隊十分殘酷，沒有輩份之分，從來是有能者居之，輪替無可避免。」（梁鵬威攝）