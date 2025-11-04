全運會｜港隊手球負北京照晉級　最地道的瑞典國手由陪練變助拳

香港男子手球隊連續4日亮相啟德體藝館，今日（4日）挑戰上屆全運會冠軍北京隊，穩奪出線資格的香港隊變陣出擊，結果以19：35落敗。

「我成世都冇試過連續3、4日打波！」香港隊助教魏德甘（Kim Ekdahl）說着流利的廣東話，這名來自瑞典的教練絕對有資格如此評論賽程，他曾經是職業手球員，更效力過法甲班霸巴黎聖日耳門，退役後在機緣巧合下來港執教，分享着這5年在香港意想不到的手球旅程。



香港男子手球隊一連4日於啟德體藝館出戰。（廖雁雄攝）

香港男子手球隊先絕殺上海再挫澳門，以兩連勝穩奪晉級資格，並連續4日於啟德體藝館出賽。有別早前3日，香港隊今日下午4時登場，挑戰上屆盟主北京隊。身高1米94的助教魏德甘賽前與球員們相擁，逐一為他們打氣。

面對陣中不乏中國隊成員的強敵，香港隊今仗陣容作出不少變化，主力葉冠雄、黃健、連潤滔等未有上陣，挑戰平均身高達192厘米的北京隊，港隊在攻防同樣吃力，每次中路突破猶如衝擊兩座高山一樣，港隊門將梁嵐熹每擋出對方的射門，體藝館約3成的入場觀眾依然報以熱烈的歡呼聲。

面對平均身高達192厘米的北京隊，港隊吃盡苦頭。（廖雁雄攝）

以衝擊獎牌為目標的香港隊，今仗試陣，為星期五（7日）的8強戰留力，早段已被北京隊拉開比分。與主教練許文邦等教練團坐在場邊的魏德甘，表現冷靜，偶爾跪在地上觀戰，港隊上半場以6：17落後。

魏德甘是香港隊助教之一。（廖雁雄攝）

換邊後，香港隊派更多常規主力出場，隊長謝永輝率領陳梓朗、黃澤橋、黃俊灝、陳浩諺、郭斯鳴。港隊下半場打得更放，與北京隊入球梅花間竹，當中翼鋒黃澤橋入球點燃後備席，魏德甘一同與後備席齊齊起哄，陳梓朗末段連中三元，結果港隊以19：35吞敗，以2勝2負結束小組賽。

郭斯鳴成為今場香港隊的最有價值球員。（廖雁雄攝）

縱然是平日下午開賽，亦不乏港隊球迷入場支持。（廖雁雄攝）

魏德甘早前在訪問中大騷流利廣東話，他的中文程度遠超預期，他更懂得用倉頡輸入法打中文，以廣東話對答完全沒有問題，根本不像一個來港僅4年多的外國人，「咁要X啲球員嘛！」魏德甘笑稱，流利的廣東話與女朋友無關，他坦言若不是教手球，或許他的廣東話更加純正。

來港4年多的魏德甘，已經操一口流利的廣東話。（廖雁雄攝）

魏德甘曾為瑞典國家隊上陣接近100場，更是2012倫敦奧運的銀牌成員，職業生涯多年在瑞典及法國聯賽打滾，效力過法國班霸巴黎聖日耳門，他在2021年正式退役。魏德甘離開手球，本想學習一種不同的語言，開展第二人生，最後選擇在香港升學，先入讀香港中文大學，然後輾轉間在香港大學修讀國際關係碩士課程。

魏德甘生涯曾經效力法國班霸巴黎聖日耳門。（Getty Images）

魏德甘是瑞典2012年倫敦奧運銀牌成員之一。（Getty Images）

魏德甘來港後，從小陪伴他成長的手球變成興趣，偶爾在中大打波打發時間，曾經效力PSG的他，在手球界薄有名氣，港將李少聰邀請到港隊做陪練，主教練許文邦立即邀請他加入教練團，機緣巧合下在香港開展了教練生涯。

「我打波因為我好喜歡手球，一步一步成為職業球員，已經超出本身的預期，更遑論做教練，很多教練的世界就只有手球，想不到來港後竟然當上教練。」魏德甘完成碩士課程後，一邊營運初創公司，另一方面在香港隊擔任助教。

在港隊主教練許文邦（左）的邀請下，魏德甘在香港隊擔任教練。（廖雁雄攝）

魏德甘由杭州亞運與港隊合作至今，港將們今屆為了衝擊獎牌，不少球員辭去正職，全心訓練，他依然被隊員們的純粹所感動，「香港隊在實力上有進步，當你知道他們都是業餘，一直都在香港打波，都可以發展到這個水平，已經是相當厲害，我執教以來很多次被他們所感動。」

香港隊連續4日出賽，球員們難免有疲態，為了星期五的8強戰，魏德甘表示今仗留力是逼不得已的舉動，並向入場支持的球迷致歉，「（對球迷）有點不好意思，他們盡全力為我們打氣，為了之後的賽程，我們今仗必須輪換，確保所有球員健康，我們球員實在不足夠。」做過多年職業球員的魏德甘，坦言賽程過於緊密，「我成世都冇試過連續3、4日打波，這件事不應該發生的。」