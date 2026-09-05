羽毛球中國大師賽｜李卓耀挫世二吳英倫逆轉勝　攜手闖男單決賽

中國羽毛球大師賽，港隊男單代表李卓耀與吳英倫分途出擊，力爭包辦決賽席位。兩名港將先後擊敗強敵，攜手晉身周日（6日）的決賽。



李卓耀連贏波波夫兄弟 相隔逾年半再闖決賽

港隊男單代表李卓耀與吳英倫，攜手打入中國大師賽四強，李卓耀率先登場，面對世界第二的基斯度波波夫（Christo Popov），李卓耀次圈正正擊敗波波夫胞兄（Toma Junior Popov）。李卓耀首局曾經被對手反超前，中段一口氣連贏5分拉開分差，以21：15先取一局。

李卓耀愈戰愈勇，第二局初段連取6分，以11：6領先進入休息，這名港將中段曾經領先7分，小波波夫力追，末段曾追至1分落後，幸好李卓耀力保勝果，以21：19再下一城，接連擊敗波波夫兄弟，率先晉身決賽，亦是李卓耀逾一年半首闖世巡賽決賽，對上一次入決賽已經是上年1月的印度公開賽。

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吳英倫激戰98分鐘逆轉勝

首次角逐750級別賽事的吳英倫緊接登場，面對5號種子﹑丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen），這名22歲港將開段打出氣勢，曾經領先6：1，安頓臣站穩陣腳後反撲，吳英倫上半局休息時落後8：11，其後一度追至14：14平手，安頓臣連取6分，吳英倫首局以15：21落後。

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吳英倫第二局不容再失，初段連取7分反超前，以11：5領先，吳英倫下半局曾領先16：10，安頓臣局末急起直追，打成20：20，吳英倫關鍵時刻連取兩分，以22：20扳回一城。

吳英倫決勝局初段領先6：3，上半局領先11：8換場，吳英倫其後力保優勢，以21：16反敗為勝，激戰98分鐘逆轉過關，與李卓耀會師決賽爭冠。