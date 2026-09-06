名古屋亞運｜葉景維的跑Online：我在開發一張叫亞洲的地圖｜田徑

2025年11月16日，男子100米香港紀錄再次誕生。21歲的葉景維在全運會跑出10.27秒，為香港人終止了15年的等待。

一個學界拔萃飛人變成香港百米飛人之前，曾於2022年經歷腰椎骨裂，連落床都成問題，要靠止痛藥渡日。傷患令他學懂聆聽身體，一年之後，已當上大學生的葉景維，終於重回100米賽道，衝線一刻，看到大鐘打出僅比個人最佳時間慢0.02秒的10.74秒，在風中馳騁的感覺，真箇痛快淋漓。

100米短跑是最貼近人類身體本能的比拼，力量、速度、反應、協調，葉景維是全香港最厲害的人。不過香港年輕人的目光，早已不再局限於彈丸之地，挑戰頂尖亞洲短跑水平，真的很困難，但套用葉景維的語言，每一個困難，都標誌着你有能力在遊戲中開發一張全新地圖。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運田徑｜葉景維。（梁鵬威攝）

【下文經記者整理採訪資料，以第一身撰文】

自從在全運會打破100米香港紀錄，不少記者問我有何感受。我每次都笑着說「開心」。「香港紀錄」固然作為香港跑手的最高榮譽，但令我激動的不是我成為全香港跑得最快的人，是10.27這四個數字標誌着我仍有能力繼續前進。如果用打機比喻，香港紀錄是其中一關，甚至象徵我步出「新手村」，在「短跑Online」中，終於有能力開發新地圖。

這張新地圖，叫亞洲。

（梁鵬威攝）

由青年賽跑到成年組，出戰亞洲比賽是平常事，其實每次比賽目睹同期選手的蛻變，心中總是波瀾起伏。好像泰國的般臣（Puripol Boonson），我們首次同場比拼是亞洲少年錦標賽，當時他跑出個人最佳時間10.09秒，到了2025年底的東南亞運動會，他突破夢寐以求的10秒大關，以9.94秒衝線。以前大家同場的少年們，不少都成為亞洲知名跑手，看着他們踏上頒獎台，我也不自覺地想：我，是不是也能到達這個位置？

（梁鵬威攝）

自從2024年轉為全職運動員，住進體院宿舍，我的生活習慣慢慢改變，我比以前更自律地早睡，飲食也營養達標至上，畢竟之前驗出血液裏不夠維他命D，想要「硬淨」必須靠食。每周的訓練量也由以前的3、4課增加至6課，不過諾sir（教練杜韋諾）不是一味提升強度和速度，我們都很在乎身體警號，始終早年曾經腰椎骨裂，大家見過鬼都怕黑，現在只要一有腰痠背痛，我們都立即檢討訓練內容。這些年，我們都達成了一種默契：不設定死板的時間框架，只專注於每一次微小的突破。只要有諾sir這個後盾，我就能安心向前衝。

（梁鵬威攝）

香港跑手以挑戰亞洲為目標，可能嗎？什麼時候做得到？我不知道，但我會說，我努力中、進步中、嘗試中……接下來的名古屋亞運，是我運動員生涯的第一個亞運，目標一貫是追逐一個新的個人最佳時間。雖然我腳傷初癒，難以平衡身體的負荷和比賽的目標，以前的我或會緊張，甚至像去年5月的亞洲徑錦標賽，200米初賽前一晚，不自覺的焦慮令腦袋亂成一片，但現在我懂得cut-off了，切斷雜念，前期能做的我全都做了，上線後我只想盡情發揮，反正就像打機，開發新地圖後也是要從低打上去，跑步本身不就是一步一腳印的遊戲嗎？

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）