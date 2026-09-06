香港拉丁舞組合勇奪世界盃冠軍　譜寫香港體育舞蹈歷史新一頁

WDSF拉丁舞世界盃香港代表傳來捷報，譚永森（Winson Tam）夥拍Anastasia Novikova憑精湛舞技力壓歐洲多國強敵奪冠，是香港首次奪得世界盃拉丁舞項目冠軍，寫下香港體育舞蹈界歷史新一頁。



香港代表譚永森及Anastasia Novikova勇奪WDSF拉丁舞世界盃冠軍。

WDSF拉丁舞世界盃成都上演 全球16對頂尖組合爭冠

今屆拉丁舞世界盃9月5日在成都上演，來自德國、葡萄牙、克羅地亞、哈薩克、意大利、捷克、奧地利、韓國、越南、泰國、匈牙利、中國、馬來西亞、日本、波蘭及香港共16個國家及地區舞者角逐。賽事採國際賽制，每個國家或地區只可派一對組合參賽，在五種不同拉丁舞種：恰恰（Cha Cha Cha）、倫巴（Rumba）、森巴（Samba）、鬥牛（Paso Doble及牛仔（Jive）舞中競技。

譚永森及Anastasia Novikova比賽英姿。（IG）

香港組合脫穎而出奪冠 繼今年7月贏得亞錦賽後再創佳續

2023年從加拿大轉籍的譚永森，與來自俄羅斯的拍檔Anastasia Novikova，同在2024年開始一起代表香港出賽，Winson與Anastasia從初賽、準決賽到決賽均保持水準，一路勇闖決賽。二人在決賽舞台上默契十足，從節奏把控、肢體張力、動作細節到藝術演繹均展現世界頂級水準，擊敗德國、意大利等歐洲傳統舞蹈強國組合，贏得今屆WDSF拉丁舞世界盃冠軍。

譚永森及Anastasia Novikova今年7月贏得亞錦賽。（IG）

今年7月Winson與Anastasia到越南參加亞洲錦標賽，已曾在成年組贏得拉丁舞冠軍，今次更在世界盃舞台登頂，這個冠軍不單是這對拍檔個人在職業舞蹈生涯的里程碑，而且亦是香港歷來首次贏得拉丁舞世界盃冠軍，印證香港拉丁舞水平躋身頂尖行列。中國香港體育舞蹈總會在新聞稿中稱，「隨著是次世界盃奪冠，中國香港體育舞蹈團隊將繼續積極參與國際頂級賽事，持續累積世界排名積分，向全球展現香港體育的專業實力與運動風采。」