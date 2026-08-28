名古屋亞運會2026霹靂舞｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的霹靂舞項目將於10月2日至3日舉行，香港霹靂舞隊將派出2男2女參賽。本文詳列香港霹靂舞隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026霹靂舞｜比賽日期

比賽日期：2026年10月2日至3日

比賽地點：愛知國際展覽中心

比賽項目：男子組、女子組

金牌數目：2

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊名單

香港霹靂舞隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港體育舞蹈總會已經公布。

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊名單 組別 項目 男子組 施嘉鑫（Bboy CPlus）

名古屋亞運2026霹靂舞｜Bboy CPlus。（資料圖片；林靄怡攝）

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程

以下為香港霹靂舞隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 10月2日 下午1:00 男子資格賽 施嘉鑫（Bboy CPlus） 男子16強* 施嘉鑫（Bboy CPlus）

名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程（10月3日）