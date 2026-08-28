名古屋亞運會2026霹靂舞｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：普利森
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愛知．名古屋亞運2026的霹靂舞項目將於10月2日至3日舉行，香港霹靂舞隊將派出2男2女參賽。本文詳列香港霹靂舞隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026霹靂舞｜比賽日期
比賽日期：2026年10月2日至3日
比賽地點：愛知國際展覽中心
比賽項目：男子組、女子組
金牌數目：2
名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊名單
香港霹靂舞隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港體育舞蹈總會已經公布。
組別
項目
男子組
施嘉鑫（Bboy CPlus）
名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程
以下為香港霹靂舞隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程（10月2日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月2日
下午1:00
男子資格賽
施嘉鑫（Bboy CPlus）
男子16強*
施嘉鑫（Bboy CPlus）
名古屋亞運2026霹靂舞｜香港霹靂舞隊賽程（10月3日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月3日
下午1:00
男子8強*
施嘉鑫（Bboy CPlus）
男子4強*
施嘉鑫（Bboy CPlus）
男子銅牌戰*
施嘉鑫（Bboy CPlus）
男子決賽*
施嘉鑫（Bboy CPlus）