名古屋亞運會2026韻律泳｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的韻律泳項目將於9月28至30日舉行，香港隊派出10位運動員參賽。本文詳列香港韻律泳道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026韻律泳｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至28日

比賽地點：古橋廣之進紀念濱松市綜合游泳館（ToBiO）

比賽項目：

【雙人賽】

【團體賽】

金牌數目：2

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊名單

香港韻律泳隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊名單 雙人賽 朱家泳、熊詩晴 團體賽 陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

香港韻律泳代表隊。（香港韻律泳代表隊Facebook）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程

以下為香港韻律泳隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 上午10:00 雙人賽：技術自選項目 朱家泳、熊詩晴 下午16:00 團體賽：技巧自選項目 陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 上午10:00 雙人賽：自由自選項目 朱家泳、熊詩晴 下午16:00 團體賽：技術自選項目 陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月28日 上午10:00 團體賽：自由自選項目 陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

香港韻律泳雙人賽代表朱家泳、熊詩晴。（香港韻律泳代表隊Facebook）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊往績

韻律泳自1994年被列入亞運會正式項目，港隊在過去8屆賽事曾先後在1998、2002、2014、2018及2022派出運動員參賽。1998曼谷亞運香港首次派員出戰韻律泳項目，黃文婷在個人賽獲得第六名。4年後韓國釜山亞運，黃文婷夥拍謝詠詩出戰雙人賽獲得第七名。缺席兩屆之後，港隊連續在2014、2018派隊出戰團體賽，分別獲第六名和第九名。2022杭州亞運港隊首度在雙人及團體賽均派隊出戰，莊逸芙／李娜迪在雙人賽獲第九名，團體賽獲第六名。