名古屋亞運會2026韻律泳｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：吳慕兒
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的韻律泳項目將於9月28至30日舉行，香港隊派出10位運動員參賽。本文詳列香港韻律泳道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026韻律泳｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至28日
比賽地點：古橋廣之進紀念濱松市綜合游泳館（ToBiO）
比賽項目：
【雙人賽】
【團體賽】
金牌數目：2

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊名單

香港韻律泳隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊名單

雙人賽

朱家泳、熊詩晴

團體賽

陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

香港韻律泳代表隊。（香港韻律泳代表隊Facebook）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程

以下為香港韻律泳隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午10:00

雙人賽：技術自選項目

朱家泳、熊詩晴

下午16:00

團體賽：技巧自選項目

陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午10:00

雙人賽：自由自選項目

朱家泳、熊詩晴

下午16:00

團體賽：技術自選項目

陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

上午10:00

團體賽：自由自選項目

陳思全、鄭梓翎、林資洋、藍諾恩、李姿賢、黃穎嘉、楊姿華、趙詩韻

香港韻律泳雙人賽代表朱家泳、熊詩晴。（香港韻律泳代表隊Facebook）

名古屋亞運2026韻律泳｜香港韻律泳隊往績

韻律泳自1994年被列入亞運會正式項目，港隊在過去8屆賽事曾先後在1998、2002、2014、2018及2022派出運動員參賽。1998曼谷亞運香港首次派員出戰韻律泳項目，黃文婷在個人賽獲得第六名。4年後韓國釜山亞運，黃文婷夥拍謝詠詩出戰雙人賽獲得第七名。缺席兩屆之後，港隊連續在2014、2018派隊出戰團體賽，分別獲第六名和第九名。2022杭州亞運港隊首度在雙人及團體賽均派隊出戰，莊逸芙／李娜迪在雙人賽獲第九名，團體賽獲第六名。

【我的名字．韻律泳】香港水上芭蕾的節拍　為了訓練　一周轉3場【亞運會 2018】香港韻律泳女孩的第一次亞運　水花中優雅旋轉【運動教室 101】第七十九集： 韻律泳 (I)【運動教室 101】第七十九集： 韻律泳 (II)巴黎奧運．韻律泳｜國際奧委會批准男選手參賽　奧運史上第一次
亞運會
名古屋亞運2026
名古屋亞運香港隊名單
名古屋亞運直播賽程
韻律泳