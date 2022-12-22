巴黎奧運．韻律泳｜國際奧委會批准男選手參賽　奧運史上第一次

《五個撲水的少年》裏，妻夫木聰與玉木宏遇上男子韻律泳，他們由掙扎到奮鬥，打動不少觀眾。現實世界裏，這項運動的確不再只是女性專屬，2024年巴黎奧運，將有男選手參賽，是奧運史上首次，揭開體壇歷史新一頁。



國際奧委會正式通過，男子選手可參加巴黎奧運韻律泳的團體賽。團體賽每隊有8名選手，根據新賽例，每隊最多有2名男隊員；巴黎奧運韻律泳團體賽有10隊名額，假設有隊均有2名男隊員，便將有20名男將一起創造奧運歷史。至於世界錦標賽，男子韻律泳運動員首次獲准參賽則是2015年，當時為混合雙人賽，自選動作及指定動作的金牌，分別由俄羅斯和美國選手奪得。

意大利選手文尼仙尼（後）伙拍盧姬露（Lucrezia Ruggiero），於2022年世錦賽勇奪雙金。（Getty Images）

意大利選手文尼仙尼喜見國際奧委會批准男選手參加奧運團體賽。（Getty Images）

作為史上首個男子韻律泳世界冠軍，美國的美爾（Bill May）已經當上教練，他說：「獲准參加奧運，真是不可能的夢想。現在所有男子韻律泳選手應該守望相助，一起向奧運進發。」現役世界冠軍、意大利的文尼仙尼以里程碑形容國際奧委會的決定，並說：「我們證明了男選手也可以是絕佳的韻律泳運動員，巴黎奧運引領這項運動走向新維度。」

日本的佐藤陽太郎（右）伙拍姊姊佐藤友花出戰之前的賽事，並奪得世錦賽銀牌。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）

男子選手獲准參加巴黎奧運韻律泳團體賽；至於世錦賽，自2015年起已有混合雙人賽。（Getty Images）