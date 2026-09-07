中國游泳隊備戰亞運　勢要再衝亞洲紀錄　老將汪順張雨霏領銜出戰

即將出戰愛知．名古屋亞運會的中國游泳隊日前舉行媒體公開課活動。隊伍於8月30日集結，44名參賽運動員中有19人首次參加亞運會，年齡最大的是32歲的汪順，年齡最小的是13歲的于子迪。



本次亞運會游泳比賽將於9月20日至25日在東京水上運動中心舉行。隊內相關人士表示，本屆亞運會是2028年洛杉磯奧運會前的一次「中考」，隊伍不僅要爭奪金牌，更要追求有含金量的成績。

中國游泳隊名將汪順（右）。（新華社）

中國隊教練邁克博爾（Michael Bohl）表示，亞運會目標是在確保運動員健康的前提下，最大限度挖掘其潛力，追求個人最好成績，爭取儘可能多的領獎台席位，特別是在接力項目中展現綜合實力。他還表示，在男子接力方面，中國隊或將與日本、韓國等隊伍展開激烈競爭。

第五次參加亞運會的汪順表示：

2023年杭州亞運會的時候，我感覺可能是我以運動員身份最後一次參加（亞運會）了，但是沒想到這次又能去，所以說我現在是一個不設限的態度。亞運會是我今年最大的目標……也希望能夠讓國歌奏響、國旗升起。

另一位老將張雨霏在巴黎奧運會後經歷了一段較長時間的狀態起伏。她坦言，本屆亞運會的壓力更多來自自身對成績的期待，這也促使她重新思考這次比賽的意義。

中國游泳隊女子名將張雨霏。（新華社）

「它應該是我通往洛杉磯奧運會的一個重要節點，我希望能在改變訓練方式之後，游出讓自己滿意的成績。」她說。

外訓歸來的潘展樂認為，自己提升最大的方面是心態和細節，但還需要通過更多訓練，將這些收穫轉化為比賽中的實際表現。

徐嘉余在今年全國游泳冠軍賽中刷新了男子50米背泳亞洲紀錄。他說：「（那次比賽）給我們一個很好的信號，讓我們知道之前的訓練方針和方向是正確的。我們可以看到外面的比賽，頂尖選手們的成績一直在提高，例如100米基本上可以穩定在52秒以內。對於我而言，提高肯定需要從技術細節上着手調整，我也在偷偷『進化』。」

覃海洋認為，自己目前可能正處於今年狀態最好的階段。「我覺得就是要永遠抱着一個平常心和學習的態度，去面對每一次的比賽和每一次挑戰。」

中國隊教練邁克博爾（右）與余依婷（左）。（新華社）

余依婷在全國游泳冠軍賽上刷新女子200米個人混合泳亞洲紀錄。泛太平洋游泳錦標賽期間，她在部分項目發揮未達預期後經過調整，最終奪得女子200米個人混合泳金牌。

對於亞運會，她表示：

每天狀態都不一樣，希望可以更平靜地度過亞運會，不管是有很好的成績還是很壞的成績，都保持一個平和的情緒狀態。

唐錢婷在今年的中國游泳公開賽上兩度刷新女子50米蛙泳亞洲紀錄。她表示，亞運會希望再度衝擊亞洲紀錄，並在接力項目中為隊伍作出更多貢獻。談及備賽狀態，她說：「賽前這兩周特別重要，是調整、恢復、衝刺的階段，我希望把這兩周做得更好，（這樣）比賽就一定沒什麼問題。」

首次參加亞運會的小將于子迪表示，自己更多的是期待與激動，而非緊張。「好好訓練、不偷懶；把自己的訓練水平展現出來，努力突破自我。」

張展碩認為本屆亞運會將是「充滿挑戰的賽場」。