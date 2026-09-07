名古屋亞運會2026游泳｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的游泳項目將於9月20日至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、麥世霆、趙浩俊等好手參賽，本文詳列香港游泳隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026游泳｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至25日
比賽地點：東京水上運動中心
比賽項目：
【自由泳】50米、100米、200米、400米、800米、1500米、4X100米接力、4X200米接力（各設男、女子組）
【蛙泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）
【蝶泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）
【背泳】50米、100米、200米（各設男、女子組）
【混合泳】200米、400米、4X100米接力（各設男、女子組）；男女混合4X100米接力
金牌數目：41
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單
香港游泳隊出戰名古屋亞運的名單如下：
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊名單
組別
運動員
男子組
陳鎡樵、陳慶煌、張智傑、趙浩俊、何仲綸、何甄陶、何沛熹、古逸豪、關鵬、關子博、賴敬和、劉建希、李昇海、盧梓霖、麥世霆、徐奕祺、尹進廉、王一舜、余東豈
女子組
陳梓瑜、張心悅、高嘉蓮、何詩蓓、簡綽桐、林韵晴、林柏彤、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、文雪兒、吳綽恩、吳麗華、王欣桐、楊凱晴
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程
以下為香港游泳隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月20日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午09:00
女子200米蝶泳初賽
楊凱晴、王欣桐
上午09:08
男子200米混合泳初賽
盧梓霖
上午09:24
女子1500米自由泳計時決賽
林柏彤
上午09:44
男子100米自由泳初賽
何甄陶、李昇海
上午09:59
女子50米蛙泳初賽
何詩蓓、文薈喬
上午10:05
男子100米背泳初賽
關鵬、陳鎡樵、何沛熹、余東豈
上午10:19
女子4×100米自由泳接力初賽
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月20日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
下午16:00
女子200米蝶泳決賽*
楊凱晴、王欣桐
下午16:09
男子200米混合泳決賽*
盧梓霖
下午16:18
女子1500米自由泳計時決賽
林柏彤
下午16:57
男子100米自由泳決賽*
何甄陶、李昇海
下午17:05
女子50米蛙泳決賽*
何詩蓓、文薈喬
下午17:19
男子100米背泳決賽*
關鵬、陳鎡樵、何沛熹、余東豈
下午17:43
女子4×100米自由泳接力決賽*
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月21日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
上午09:00
男子50米背泳初賽
關鵬、陳鎡樵、何沛熹、余東豈
上午09:08
女子50米背泳初賽
陳梓瑜、張心悅
上午09:14
男子50米自由泳初賽
何甄陶
上午09:26
女子200米自由泳初賽
何詩蓓、馬紫玲、王欣桐
上午09:34
男子100米蛙泳初賽
麥世霆、趙浩俊、張智傑、徐奕祺
上午09:46
女子200米混合泳初賽
吳麗華、文薈喬
上午10:01
男子4×200米自由泳接力初賽
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月21日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
下午16:00
男子50米背泳決賽*
關鵬、陳鎡樵、何沛熹、余東豈
下午16:06
女子50米背泳決賽*
陳梓瑜、張心悅
下午16:12
男子50米自由泳決賽*
何甄陶
下午16:17
女子200米自由泳決賽*
何詩蓓、馬紫玲、王欣桐
下午16:42
男子100米蛙泳決賽*
麥世霆、趙浩俊、張智傑、徐奕祺
下午16:58
女子200米混合泳決賽*
吳麗華、文薈喬
下午17:23
男子4×200米自由泳接力決賽*
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月22日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
上午09:00
女子100米自由泳初賽
何詩蓓、馬紫玲、李芯瑤
上午09:12
男子400米混合泳初賽
盧梓霖、王一舜
上午09:30
女子200米背泳初賽
陳梓瑜、張心悅
上午09:42
男子1500米自由泳計時決賽
王一舜、陳慶煌、關子博
上午10:35
女子400米自由泳初賽
馬紫玲、王欣桐
上午10:47
男子4X100米混合泳初賽
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月22日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
下午16:00
女子100米自由泳決賽*
何詩蓓、馬紫玲、李芯瑤
下午16:08
男子400米混合泳決賽*
盧梓霖、王一舜
下午16:20
女子200米背泳決賽*
陳梓瑜、張心悅
下午16:29
男子1500米自由泳計時決賽
王一舜、陳慶煌、關子博
下午17:06
女子400米自由泳決賽*
馬紫玲、王欣桐
下午17:33
男子4X100米混合泳決賽*
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月23日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午09:00
女子100米蝶泳初賽
楊凱晴、文雪兒
上午09:09
男子100米蝶泳初賽
古逸豪、李昇海
上午09:24
女子100米背泳初賽
陳梓瑜、張心悅
上午09:33
男子200米自由泳初賽
盧梓霖
上午09:48
女子100米蛙泳初賽
高嘉蓮、文薈喬
上午09:58
女子400米混合泳初賽
吳麗華、高嘉蓮、王欣桐
上午10:10
男女混合子4×100米混合泳接力初賽
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月23日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
下午16:00
女子100米蝶泳決賽*
楊凱晴、文雪兒
下午16:08
男子100米蝶泳決賽*
古逸豪、李昇海
下午16:16
女子100米背泳決賽*
陳梓瑜、張心悅
下午16:24
男子200米自由泳決賽*
盧梓霖
下午16:48
女子100米蛙泳決賽*
高嘉蓮、文薈喬
下午17:11
女子400米混合泳決賽*
吳麗華、高嘉蓮、王欣桐
下午17:31
男女混合子4×100米混合泳接力決賽*
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月24日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午09:00
女子50米自由泳初賽
何詩蓓、馬紫玲、李芯瑤
上午09:08
男子50米蝶泳初賽
何甄陶、陳鎡樵、李昇海
上午09:20
女子200米蛙泳初賽
高嘉蓮
上午09:28
男子200米蛙泳初賽
麥世霆、趙浩俊、張智傑
上午09:40
男子800米自由泳計時決賽
王一舜、陳慶煌
上午10:13
男子4X100米自由泳接力初賽
待定
上午10:26
女子4X200米自由泳接力初賽
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月24日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
下午16:00
女子50米自由泳決賽*
何詩蓓、馬紫玲、李芯瑤
下午16:05
男子50米蝶泳決賽*
何甄陶、陳鎡樵、李昇海
下午16:11
女子200米蛙泳決賽*
高嘉蓮
下午16:19
男子200米蛙泳決賽*
麥世霆、趙浩俊、張智傑
下午16:43
男子800米自由泳計時決賽
王一舜、陳慶煌
下午17:14
男子4X100米自由泳接力決賽*
待定
下午17:35
女子4X200米自由泳接力決賽*
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月25日上午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
上午09:00
女子50米蝶泳初賽
楊凱晴
上午09:07
男子50米蛙泳初賽
麥世霆、張智傑、徐奕祺
上午09:17
女子800米自由泳計時決賽
待定
上午09:28
男子200米背泳初賽
陳鎡樵、關鵬
上午09:40
男子400米自由泳初賽
賴敬和
上午10:04
男子200米蝶泳初賽
劉建希
上午10:16
女子4X100米混合泳接力初賽
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊賽程（9月25日下午）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
下午16:00
女子50米蝶泳決賽*
楊凱晴
下午16:05
男子50米蛙泳決賽*
麥世霆、張智傑、徐奕祺
下午16:10
女子800米自由泳計時決賽
待定
下午16:25
男子200米背泳決賽*
陳鎡樵、關鵬
下午16:50
男子400米自由泳決賽*
賴敬和
下午17:17
男子200米蝶泳決賽*
劉建希
下午17:33
女子4X100米混合泳接力決賽*
待定
名古屋亞運2026游泳｜香港游泳隊往績
1986年漢城亞運吳家樂、洪詩琪、符梅、李秀美在女子4×100米自由泳接力摘銅，為香港游泳隊帶來史上首面亞運游泳獎牌。時隔8年，伍劭斌在1994年廣島亞運奪得女子50米自由泳銅牌，並夥拍劉敬亭、吳家樂、李穎詩在女子4×100米自由泳接力獲銀牌。1998年曼谷亞運郭健明在男子400米自由泳奪銅，成為港隊首個贏得亞運游泳獎牌的男將。2006年多哈亞運蔡曉慧、施幸余、韋漢娜、李亮葵在女子4×100米自由泳接力獲銅牌。2010、2014、2018三屆亞運，香港游泳隊繼續靠接力賽再添1銀8銅。
2022杭州亞運港隊在何詩蓓、何甄陶兩員大將領軍下，單屆取得2金、2銀、3銅，寫下游泳項目史上最佳成績，當中何詩蓓個人獨取女子100、200米自由泳金牌，50自銀牌、50蛙銅牌，加上她有份出戰的女子4X100米自由泳接力、4X100米混合泳接力均獲銅牌，個人單屆豪取6面獎牌，創下港將新紀錄；何甄陶則在男子50米自由泳摘銀。
資料來源：名古屋亞運官網、維基