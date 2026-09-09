歐聯｜皇馬挫國際米蘭響勝鼓　雲尼斯奧斯離場時觸新例險送勝局

新一季歐聯今晨重掀戰幔，「歐戰之王」皇家馬德里主場面對國際米蘭有驚無險下以2：1旗開得勝，但這支西甲豪門在攻守兩端都有改善空間，而雲尼斯奧斯被換走時觸犯新例，更令球隊差點被追平。



由於貝拿度施華、古拿及卡馬雲加3名中場停賽，曹亞文尼又剛傷癒，皇馬主帥摩連奴今仗變陣，讓原司職右閘的阿歷山大阿諾特串演中場，伙拍隊長華維迪踢雙防中，比寧咸則任進攻中場支援麥巴比及左翼雲尼斯奧斯攻堅。

不過，阿諾特在中場的跑動範圍不夠多，逼搶也不夠硬朗，存在感不足，大多是在塞位、遮線，鮮有實質貢獻，完全被今仗效力國米的利物浦舊隊友居迪斯鍾斯比下去，後者今仗幾次後上入楔埋門都很有威脅，要不是皇馬門將高圖爾斯屢救險球，今仗作出了7次撲救，主隊也未必能全取3分。

高圖爾斯今仗為皇馬屢救險球。（路透社）

皇馬今仗中場失勢，控球率只得36%，但這對摩帥來說不是問題，畢竟他的看家本領就是反守為攻，而且他們在上半場便憑國米兩次後防出錯，由麥巴比及華維迪各建一功，領先2：0。讓出控球權、專心打防反，皇馬反而有更多破關機會，全場入球預期值（xG）高達2.91，但他們在進攻上往往流於單打獨鬥，埋門也有點操之過急，就算貴價翼鋒恩迪奧美迪後備入替，亦只是想憑個人之力突破重圍，鮮有與隊友配合，因此皇馬之後都未嘗增添紀錄。

麥巴比上半場建功，為皇馬開紀錄。（路透社）

如果純粹以組織流暢度、整體配合來說，國米其實表現較佳，奈何把握力欠奉，要到77分鐘憑奧古斯圖接應拿達路馬天尼斯右路傳中撞射入網，追至1：2較接近紀錄。

麥巴比﹑華維迪各建一功。（路透社）

戰至87分鐘，摩連奴以艾華路卡利拉斯（Alvaro Carreras）入替雲尼斯奧斯，加強防守力，他也以今季慣常做法，讓雲尼斯奧斯在中場中間回歸後備席，以迎接班拿貝球場主場球迷最熱烈的掌聲，但大抵他忘了今季的新例是，球員被換出時只得10秒步離球場，因此須在最近場邊的位置離開，如果拖延時間，後備入替的球員便不可以立即上陣，要等最少一分鐘才可上場。

雲尼斯奧斯獲得全場球迷拍掌致意，後果卻是超過了10秒，違犯新例，結果卡利拉斯不准立即上場，皇馬在這段時間少打一人，國米趁機圍攻，只是未竟全功，最終皇馬以2：1打響頭炮。