曼城1.25億鎊簽安素費南迪斯　藍月亮關窗前連環掃貨︱足球轉會

歐洲足球轉會窗關窗日，曼城以1.25億英鎊從車路士簽入阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），看齊利物浦上季買入前鋒伊沙克，並列英格蘭足球史上最貴收購。

曼城在關窗日不止買入安素費南迪斯，還一口氣簽入伊曼尼戴耶及艾利亞斯，令今夏轉會總開支創下逾4.6億英鎊的單一轉會窗英超新紀錄，超越利物浦上季寫下的4.15億英鎊，再次展現驚人購買力。



關窗日，曼城以1.25億英鎊從車路士簽入阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）。（曼城官網）

安素費南迪斯2023年從賓菲加轉投車路士時，經已以1.07億英鎊打破當時的英格蘭轉會費紀錄，今次從藍軍轉會到曼城，又一次創紀錄，與伊沙克上季加盟利物浦的1.25億英鎊看齊。

安素費南迪斯長文多謝車路士。（IG）

安素渴望今夏投皇馬不果 開季遭球迷喝倒采

今個夏天安素想離隊的消息流傳已久，可是一直未有動靜，他原本渴望今夏加盟皇家馬德里，可是皇馬並未出手。世界盃後歸隊，由於他有離心，從季前熱身賽到英超首輪對富咸，他都受到自家車路士球迷喝倒采。日前車路士聯賽盃勝盧頓，及周日英超車路士4：3挫白禮頓，安素均不在陣中，來自阿根廷的消息指，那是安素主動提出的要求。

安素費南迪斯投曼城。（曼城官網）

安素長文訴心聲：「這些日子以來我並不好過」

直到臨關窗前車路士與曼城經過24小時商議，周二達成協議，安素順利轉會。他在IG向車路士球迷發出一封公開信稱：「我想你們知道，這些日子以來我並不好過。寫這封信同樣不易，真相是，我的狀況並不好。由我來到車路士，我變得對勝利着迷，想為球會帶來每項榮譽。我們曾受挫，哭過，憤怒過很多次，同時亦為錦標和難忘勝利慶祝過。我們一起有過美好時光，也共度歷困難。」

安素費南迪斯宣稱車路士會「永遠在我心中」。（路透社）

「車路士會永遠在我心中」

安素揚言，車路士會「永遠在我心中」，並形容轉會是「困難」決定，甚至指出假如換轉他是球迷，想法「也許會是一樣」。即使未能如願加盟皇馬，安素在曼城至少可與在車路士共事兩年的主帥馬列斯卡重逢。安素向曼城官網表示，「我很開心可以來到這裏，已預備好接受挑戰，幫助曼城贏得錦標，這是一間為成功而建的球會。曼城在每個位置都具備質素，我想從我的新隊友身上學習，成為一個更出色球員。我絕對會付出一切，我可以向曼城承諾，現在來到這裏我將繼續如此。」

曼城今夏兩單過億鎊大刁 單一轉會窗4.6億鎊創紀錄

曼城1.25億英鎊買入安素，是藍月亮繼7月從諾定咸森林以1.16億英鎊買入艾利洛安達臣（ Elliot Anderson）後，兩個月內第二度打破球會本身的轉會費紀錄。兩宗過億鎊收購，加上8600萬英鎊從里爾買入18歲摩洛哥天才中場保亞迪（Ayoub Bouaddi），6500萬英鎊從愛華頓買入翼鋒伊曼尼戴耶（Iliman Ndiaye），以及較早前已買入的3400萬英鎊巴西翼鋒艾利亞斯（Allan Elias），2100萬英鎊年輕前鋒迪托拔（Ｍathys Detourbet），1250萬英鎊的李斯特城翼鋒蒙加（Jeremy Monga），170萬英鎊的門將魯利（Geronimo Rulli），曼城單一轉會窗便花費逾4.6億英鎊，打破利物浦去年創下的紀錄。不過曼城同時在出售球員方面帶來接近3億英鎊，因此淨開支其實在合理範圍。