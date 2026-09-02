皇馬發文哀悼泥石流死者　將西藏與尼泊爾並列　官媒要求刪文道歉

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，遇難人數破千，另有近5000人失蹤。當地時間8月30日，西班牙皇家馬德里足球俱樂部在社交平台X上發文，「為在尼泊爾和西藏災害中的遇難者默哀」。因貼文將「西藏」與「尼泊爾」並列，不少中國網民在評論區強調西藏是中國的一部分，不應和「尼泊爾」並列為兩個對等主體，要求皇家馬德里道歉。



9月1日，官媒《環球時報》發文，指皇家馬德里的表述在觸碰中國主權紅線，要求刪文道歉並使用｢中國西藏｣的説法。



當地時間8月30日，西班牙皇家馬德里足球俱樂部在社交媒體發文。（互聯網圖片）

當地時間8月30日，皇家馬德里足球俱樂部在社交平台X發文，「班拿貝球場為尼泊爾和西藏洪災遇難者默哀。」因皇馬將「西藏」和 「尼泊爾」並列，不少中國球迷怒斥，西藏是中國的一部分，不應該和「尼泊爾」並列為兩個對等主體。

對此，有網民評論說，「除非你是故意想分裂一個國家，不然不應該在這種艱難時刻搞那套分裂主義的鬼把戲」，還有中國網民留言，「請更正表達，以防外界對一個中國產生誤解」，甚至有支持皇家馬德里長達20年球迷怒斥，「如果你不開口道歉，我將永遠不再支持皇家馬德里」。

事件引發大批中國球迷不滿，隨後「皇馬 中國西藏」、「皇馬應向中國道歉」等相關詞條衝上微博熱搜，不少內地網民紛紛討伐皇家馬德里，認為是在挑戰中國國家主權。

不少網民怒斥，皇家馬德里不應該將「西藏」與「尼泊爾」並列。（互聯網圖片）

不少網民怒斥，皇家馬德里不應該將「西藏」與「尼泊爾」並列。（互聯網圖片）

不少網民怒斥，皇家馬德里不應該將「西藏」與「尼泊爾」並列。（互聯網圖片）

9月1日，官媒《環球時報》在微信公衆號發表題為《皇馬，請使用「中國西藏」（China's Xizang）》的文章，指皇家馬德里在賽前默哀，這份人道主義姿態本該收穫尊重，但錯誤的文案表述將悼念扭曲成一次觸碰中國主權紅線的不當操作。

文章指，西藏是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的事實，不存在任何模糊的空間。皇家馬德里將中國西藏與主權國家尼泊爾並列，刻意剝離西藏的中國屬地屬性，本質上是變相迎合分裂敘事。

官媒《環球時報》發文，指皇家馬德里錯誤的文案表述是觸碰中國主權紅線。（互聯網圖片）

文章還強調，「西藏」一詞的英文譯名早就從「Tibet」改為「Xizang」，在使用地名時遵循「名從主人」原則，規範使用所在國政府規定的標準名稱及其外文譯文，則是國際慣例。皇家馬德里應刪除錯誤帖文，並向中國公眾誠懇道歉，以及使用正確的說法：China's Xizang（中國西藏）。

然而，面對中國網民和官媒接連表達不滿，皇家馬德里並沒有回應。截至9月2日上午，皇家馬德里社交賬號依舊保留「西藏」和 「尼泊爾」並列的帖文。