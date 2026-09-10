WTT澳門冠軍賽｜中國隊三人齊倒灶　蒯曼王藝迪黃友政均無緣晉級

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽9日繼續進行首輪爭奪，中國隊大熱倒灶，當日出戰的蒯曼、王藝迪、黃友政均無緣晉級。



女單賽場，蒯曼的對手是德國削球手韓瑩。前三局過後，蒯曼大比分1：2落後。第四局，在對手率先拿到賽點的情況下，蒯曼12：10扳回一局。決勝局，韓瑩打得更加積極主動，最終以11：6拿下勝利。

中國選手蒯曼3:2不敵德國選手韓瑩。（新華社）

「第二局和後幾局發揮得不錯，我沒有什麼包袱，抱着練球的心態去打。」今年已經43歲的韓瑩說：

現在更注意身體，有時可能乒乓球少練一點，但是健身房會多去一點，保證自己不受傷。

當日稍早出戰的王藝迪迎戰埃及選手梅雪芙（Dina Meshref）。前兩局王藝迪相對被動，大比分0：2落後。儘管第三局扳回一局，她最終仍以大比分1：3不敵對手。

賽後，現世界排名第35位的梅雪芙難掩激動的淚水。她認為，本場勝利得益於自己長期以來的刻苦努力、不斷累積的經驗以及與強勁對手特別是中國隊選手的數次比拼。

埃及選手梅雪芙擊敗中國選手王藝迪後興奮落淚。（新華社）

男單首輪，面對美國選手卡納克（Kanak Jha），黃友政在先失兩局的情況下，將比賽拖入決勝局，但最終遺憾告負。

其他比賽中，日本選手鬆島輝空、瑞典選手莫利加特（Truls Moregard）、法國選手阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）等均順利晉級。

中國隊選手陳幸同和周啟豪周四（10日）將分別在首輪對陣來自德國的米特蘭（Nina Mittelham）和邱黨。