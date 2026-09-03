名古屋亞運｜陳顥樺說黃鎮廷　從9歲的盼望變世一的拍檔｜乒乓球

2014年只得9歲的陳顥樺，發現世界上有個叫黃鎮廷的大哥哥，代表香港出戰仁川亞運，他冀盼：「我會有一日與偶像同場嗎？」

這個胖嘟嘟的小學生當時不知道，十二年後，他也代表香港出戰名古屋亞運，更與黃鎮廷組成曾經登上世界掛名第一的男雙組合。

昔日充滿童真的仰望，今天變成並肩作戰的拍檔。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運乒乓球｜陳顥樺。（梁鵬威攝）

【下文經記者整理採訪資料，以第一身撰文】

在仁川亞運之後兩年，我也進入體院訓練。看着黃鎮廷「變成」活生生的真人，天天在我旁邊的球枱揮拍抽擊，我的感覺是：嘩，黃鎮廷呀！就像個小球迷見到偶像，有點難以置信。

不過幾年之後發生了更難以置信的事。當時是2022年斯洛文尼亞支線賽前，「廷哥」的男雙拍檔何鈞傑不慎受傷，港隊急尋替補人選，教練團竟然一手把我推到「廷哥」身旁。我才17歲，沒有大賽經驗，又未與他合作過雙打，我沒有絲毫興奮，只擔心自己發揮不好拖累對方，但廷哥一力承擔，我到今天仍然很難忘他這一句：「難題交畀我，你做好自己。」對啊，還有什麼值得我擔心嗎？

問：試說明陳顥樺被隊友暱稱為「糯米糍」的原因。答：如圖。（受訪者提供）

第一次合作比賽，我們就從斯洛文尼亞帶着一面銅牌回家。但說到真正組軍，已是2024年的事了。我們的歲數相差13年，不難想像，廷哥一定是照顧我的那一個。每次比賽，我們都會同房，比賽前分析對手特點、比賽後檢討表現，每天一起食早餐、一起打手機遊戲，他無時無刻都提點我打乒乓球的細節，甚至是做人處世的道理。小時候看到他，覺得他是大哥哥；現在一起相處，更覺得他一副「老竇」模樣（而他真是一子一女的老竇）。

「小時候看到他，覺得他是大哥哥；現在一起相處，更覺得他一副「老竇」模樣。」陳顥樺說。（梁鵬威攝）

2025年是我們的第一個高峰。WTT瑞典大滿貫和薩格勒布站挑戰賽，我們分別擊敗中國的林詩棟/黄友政及黃友政/薛飛，贏得冠軍，升上男雙世界排名第一。不過「世一」的消息是朋友通知我才知道的，我對於排名沒有太大感受，所以沒怎麼留意，反而贏出一場激烈的比賽，衝擊來得更強烈，尤其升上成年組作賽，所有對手的腦袋十分靈活，我的戰術經常被對手看穿，常常陷於苦戰。譬如去年的團體亞錦賽，第一次與王楚欽交手，雖然我們互不熟悉對方的打法，但他總是佔先機，就算輸一分給我，就會立即變化，轉數極高；又或是今年的WTT挑戰賽太原站，我在男單首圈輸給日本的吉村真晴，我的頭三板打得不好，教練提醒我要放慢，我卻愈打愈急，最終在一片混亂中輸波收場。

「升上成年組作賽，所有對手的腦袋十分靈活，我的戰術經常被對手看穿，常常陷於苦戰。」陳顥樺說。（梁鵬威攝）

「去年團體亞錦賽，第一次與王楚欽交手，他總是佔先機，就算輸一分給我，就會立即變化，轉數極高。」陳顥樺說。（梁鵬威攝）

有時擊敗排名較高的對手，感覺距離頂級水平又近一步，但輸掉一些自覺不該輸的比賽，又會迷失一陣子。今年的男雙比賽，我跟廷哥直到7月的WTT挑戰賽巴西站才首次奪冠，但很快又於瑞典大滿貫奪得亞軍，在亞運前迎來強心針。乒乓球員的路就是如此難行，但哪怕只是一小步，都算進步，到那一天我不再只是依靠廷哥解決難題，有能力挺身而出，我想，我們就是真正肩並肩的拍檔了。