WTT澳門冠軍賽｜黃鎮廷力戰5局反勝宇田幸矢晉級　杜凱琹負鄭怡靜

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽只設有單打賽事，香港兩大主將黃鎮廷、杜凱琹分途出擊，首圈分別面對日本的宇田幸矢及中華台北的鄭怡靜，力爭晉級16強。



WTT澳門冠軍賽︱杜凱琹首圈面對中華台北的鄭怡靜。（WTT微博）

WTT澳門冠軍賽男、女單世界排名頭兩位球手齊缺席

WTT澳門冠軍賽今日（9月8日）起一連6日在澳門東亞運動會體育館舉行，賽事設有男子、女子單打各32個席位。去年王楚欽和孫穎莎分別贏得男、女子單打冠軍，可惜今年二人均缺席澳門站賽事。世界排名首兩位的中國球手孫穎莎、王曼昱早前已確定缺席今站比賽，至近日男單世界排名頭兩位球手王楚欽、菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）亦雙雙因傷退賽。

WTT澳門冠軍賽︱杜凱琹面對鄭怡靜未發揮應有水平，以0：3落敗。（WTT微博）

港將杜凱琹女單首圈負鄭怡靜止步

港隊兩位代表今日下午輪流上陣，先出場的杜凱琹與34歲的鄭怡靜實力與世界排名相若，不過今場阿杜的發揮明顯不及對手，首局雙方打成3：3時鄭怡靜連得3分稍為拉開比數，之後一路領放到尾以11：5先下一城。

WTT澳門冠軍賽︱鄭怡靜僅花17分鐘便淘汰杜凱琹。（WTT微博）

第二局鄭怡靜甫開局已拋離7：1，再贏一局11：5。第三局初段阿杜追近至3：4時，遭對手連取7分，鄭怡靜以11：3拿下此局，局數3：0晉級16強。

WTT澳門冠軍賽｜港隊老大哥黃鎮廷與日本球手宇田幸矢激戰5局。（WTT微博）

黃鎮廷力戰5局反勝日本球手宇田幸矢 晉級16強

接下來黃鎮廷面對世界排名25的日本球手宇田幸矢，首局甫開賽宇田打出一波5：0，並以11：7贏出；第二局輪到黃鎮廷發威早段領先5：1，回敬對手一局11：7扳平。第三局宇田局初曾領先6：3，黃鎮廷追成6：6，宇田連得4分又拉開到10：6。黃鎮廷並未放棄，連追4分扳平10：10，惜刁時再失兩分，以10：12失掉第三局，局數1：2再次落後。

WTT澳門冠軍賽｜宇田幸矢曾領先局數2：1，終被黃鎮廷連贏兩局反勝。（WTT微博）

35歲黃鎮廷曾落後1：2 港隊老大哥連贏兩局反勝

第四局雙方再次鬥得燦爛，早段4度平手，戰至7：7時宇田幸矢連取兩分，黃鎮廷又追成9：9平手，與第三局一樣戰至10：10刁時，今次黃鎮廷把握機會贏12：10，局數追平2：2。

WTT澳門冠軍賽｜35歲的黃鎮廷反勝宇田幸矢晉級。（WTT微博）

決勝第五局黃鎮廷乘後上氣勢開局領先 4：1，並一路領放到尾以11：6贏出，以局數3：2反勝宇田幸矢晉級，下場在16強的對手將會是日本球手、頭號種子松島輝空明日對英國球手查維斯（Tom Jarvis）的勝方。