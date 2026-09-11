U20女足世界盃｜中國隊0：0尼日利亞　下場打和西班牙即出線16強

【足球】2026年國際足聯U20女足世界盃小組賽第二輪，中國周四（10日）在F組比賽中以0：0賽和尼日利亞。兩輪過後，中國隊積4分、暫列小組第二。



首輪告負的尼日利亞開場後積極前壓，利用身體和速度衝擊中國隊防線。中國則立足防守，通過中場傳遞尋找向前推進的機會。第2分鐘，李晨語禁區外起腳遠射，皮球擊中橫樑。第24分鐘，中國獲得前場任意球機會，黃嘉欣直接攻門稍稍高出。此後雙方互有攻守，但均未能取得進球，半場戰成0：0。

中國在F組比賽中以0：0賽和尼日利亞。（新華社）

中國0：0賽和尼日利亞場上表現

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換邊再戰，尼日利亞繼續加強進攻，中國防線保持專注，多次化解對手的威脅。中國也嘗試通過邊路進攻和人員調整尋找突破口，但臨門一腳有所欠缺。第65分鐘，裁判吹罰黃嘉欣禁區手球，但經過VAR（視頻助理裁判）查看後，裁判取消判罰十二碼球。第76分鐘，余星悦右路起球傳中，余佳琪小禁區前沿頭球攻門被對方門將封堵。兩隊最終均未破門，以0：0結束比賽。

中國隊首輪以5：0戰勝新喀里多尼亞；尼日利亞則以0：2負於西班牙。本輪F組另一場比賽中，西班牙以11：0大勝新喀里多尼亞，取得兩連勝並提前晉級16強。

兩輪戰罷，西班牙兩戰全勝積6分，以13個進球、零失球排名F組第一；中國隊一勝一和積4分，進5球、零失球排名第二；尼日利亞一和一負積1分，排名第三；兩戰皆負的新喀里多尼亞暫居末位。

中國U20女子足球隊。（新華社）

小組賽末輪將於周日（13日）進行。中國將迎戰西班牙；同一時間，尼日利亞將對新喀里多尼亞。中國隊末輪只要賽和西班牙，便可確保以小組前兩名身份晉級16強；如果失利，則要看尼日利亞的比賽結果以及各組第三名之間的比較確定能否晉級。