U20女足世界盃｜中國隊5：0新喀里多尼亞　黃嘉欣演「帽子戲法」

【足球】2026年U20女足世界盃小組賽周一（7日）在波蘭索斯諾維茨競技場（Arena Sosnowiec）舉行首輪比賽中，憑藉黃嘉欣的「帽子戲法」，中國隊5：0擊敗大洋洲球隊新喀里多尼亞。



中國隊上半場贏形勢但未能得分，屢次錯失破門良機。女足姑娘們進行了20次射門嘗試，但僅有3次擊中門框範圍。

中國U20女足。（微博@FIFA世界杯）

下半場剛開始，中國女足終於打破僵局：李晨語左路起腳傳中，肖亞飛包抄門前不停球推射破門。第51分鐘，新喀里多尼亞隊後衛在禁區內發生手部觸球情況，但經過VAR（視頻助理裁判）查看後，裁判取消了此前的點球判罰。第71分鐘，新喀里多尼亞後衛回傳門將失誤，黃嘉欣搶斷後推射遠角破門。僅3分鐘後，周欣怡在左路持球內切，隨後打球門近角得手。第80分鐘，黃嘉欣門前接隊友傳球，輕鬆推射破門。第83分鐘，陳睿琳左側傳中，黃嘉欣門前墊射完成「帽子戲法」。

從後衛換到前鋒，並攻入三球，黃嘉欣功不可沒。賽後她說：

換到前鋒是貫徹教練戰術，主要起到支點作用。我就儘量完成教練的戰術佈置。

中國隊主教練王軍賽後表示，球隊開始還是有點緊張；上半場如果能取得進球，球隊運轉會更加順暢。後續球隊會繼續進行磨合，爭取更好的表現。

本屆賽事共24支球隊參加，六個小組前二以及四個成績最好的小組第三將晉級16強。中國隊被分進F組，同組對手為新喀里多尼亞、尼日利亞、西班牙。

中國隊將在周四於小組賽第二輪對尼日利亞。