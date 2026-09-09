足球｜金球獎公布各獎項候選名單　耶馬洛迪在列西班牙多人入圍

【足球】2026金球獎各獎項候選名單8日公布，2026世界盃冠軍西班牙男足有多人入圍。



在最受矚目的男足金球獎方面，西班牙隊共有耶馬（Lamine Yamal）、洛迪（Rodri）、古巴斯（Pau Cubarsí）、古古列拿（Marc Cucurella）、費倫托利斯（Ferran Torres）、法比安雷斯（Fabian Ruiz）六人入圍30人名單，其餘的候選者還包括哈利卡尼（Harry Kane）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、麥巴比（Kylian Mbappé）、夏蘭特（Erling Haaland）、美斯（Lionel Messi）等。球會層面，巴黎聖日耳門共有10名球員入圍。

2026金球獎各獎項候選名單8日公布，2026美加墨世界盃冠軍西班牙男足有多人入圍。（Reuters）

安歷基（Luis Enrique）、富安迪（Luis de la Fuente）、阿迪達（Mikel Arteta）、艾馬利（Unai Emery）四名西班牙人將與高柏尼（Vincent Kompany）爭奪最佳男足主教練。西班牙男足在美加墨世界盃上的三名門將烏尼西蒙（Unai Simon）、祖安加西亞（Joan Garcia）和大衛拉耶（David Raya）將參與競爭男足最佳門將。此外，古巴斯和耶馬還將爭奪代表最佳年輕球員的男足「高柏獎」。

另外，女足金球獎方面也有包括名將佩迪雅絲（Alexia Putellas）在內的數名西班牙人入圍。最佳男、女足球會等多個獎項的候選名單同樣在8日出爐。

今年的金球獎頒獎典禮將於10月26日在倫敦舉行。