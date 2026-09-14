名古屋亞運女足｜香港首戰1：5負中國 張煒琪藉對方失誤一度扳平
名古屋亞運女子足球項目分組賽展開，G組今晚率先於岐阜紀念中心長良川競技場，上演中國對香港賽事。
中國女足開場即全力圍攻港隊，在15分鐘王霜助攻，中國憑後衛陳巧珠禁區邊遠射得手，1：0領先。
港隊射手張煒琪在31分鐘，乘對方守衛司雨解圍失誤，對方面將肖梓彤出迎補救亦踢空下，輕鬆射入空門替球隊扳平。不過7分鐘後，司雨將功補過，藉角球頂入再替中國隊領先2：1返回更衣室。
換邊後3分鐘，中國隊後備入替的王妍雯突破港隊防線後輕鬆射成3：1。51分鐘，港隊張煒琪右路進攻傳中，陸愷晴接應在禁區外起腳試射，被對方肖梓彤沒收。
80分鐘，中國隊後備入替的劉靖斜傳，王霜窄角度射入省中人彈入，射成4：1。89分鐘中國隊憑一輪撞牆突破港隊防線，王霜梅開二度射成5：1。最終港隊以1：5不敵中國。
中國女足正選陣容：
12 肖梓彤
3 陳巧珠、4 司雨、13 王瑩、5 吳海燕
14 李晴潼、7 王霜、17 謝宗梅、18 張睿
21 孫方欣、9 烏日古木拉
香港女足正選陣容：
19 李思瑩
3 馬澤純、4 朱素君、5 陳芷珊、15 馮雪雯
8 傅昭文、16 陸愷晴、23 陳綺馨、20 高栢齡、10 韋婉婷
17 張煒琪
香港女子足球隊被編入G組，同組對手包括中國、菲律賓及烏茲別克，每個小組的首、次名以及兩隊小組最佳第三名將晉級八強。
日期
香港時間
地點
賽事
對賽
9月14日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
中國Vs香港
9月17日
18:00
岐阜長良川競技場
G組分組賽
香港Vs菲律賓
9月21日
15:00
刈谷市波浪體育場
G組分組賽
香港Vs烏茲別克
香港女子足球亞運代表隊名單：
位置
球員名單
門將
18李懿茵、19李思瑩、1吳卓蔚
後衛
5陳芷珊、4朱素君、2朱倩君、15馮雪雯、3馬澤純、13曾麗薇、12魏嵐、21胡彩瑤
中場
7陳穎霖、23陳綺馨、20高栢齡、8傅昭文、16陸愷晴、6曾柏同
前鋒
14陳頌文、17張煒琪、11關詠瑜、22梁匡蕎、9李巧怡、10韋婉婷