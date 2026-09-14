名古屋亞運2026｜港隊賽程！劍擊等必睇爭金項目｜附免費直播方法

名古屋亞運｜免費直播｜四年一度的體壇盛事2026亞運會將於本周六（19日）至10月4日於名古屋舉行，今屆港隊派出共580名運動員出戰，當中有不少獎牌希望，包括劍擊的張家朗及蔡俊彥、游泳的何詩蓓及何甄陶、以及網球的黃澤林等。如果大家都想支持港隊運動員，除了親身飛到現場外，其實還可以安坐家中看免費電視直播！想知在哪個電視台看、有甚麼賽事直播？即看下文！



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名古屋亞運｜9.19名古屋開幕

名古屋亞運將於9月19日至10月4日在名古屋舉行，今屆香港隊共有580名運動員出戰。

第20屆亞運將於9月19日開幕。（政府新聞網圖片）

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名古屋亞運｜9.20-9.25舉行游泳賽事

其中，名古屋亞運游泳賽事將於9月20至25日舉行，香港游泳隊將派出何詩蓓、何甄陶、李芯瑤等人參賽。

名古屋亞運｜9.20-9.29舉行羽毛球賽事

至於不少港人都愛看的羽毛球賽事，則將於9月20至29日舉行。香港隊共派出10男10女競逐男單、女單、男雙、女雙、混雙、男團及女團共7個項目。不過鄧謝配的鄧俊文因膝蓋韌帶受傷無法出賽，謝影雪的混雙拍檔換上張世成。

謝影雪的混雙拍檔換上張世成。（湯致遠攝）

名古屋亞運｜9.21-9.27舉行棒球賽事

棒球賽事將於9月21至27日舉行，香港棒球隊派出胡子彤、譚浩賢、曾健南、林澧謙等人參賽。

胡子彤將出戰今屆亞運棒球比賽。（資料圖片）

名古屋亞運｜9.22-9.27舉行劍擊賽事

香港劍擊隊在過往大型賽事中都獲得好成績！在今屆名古屋亞運中，將派最強陣容出戰，包括張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等，賽事將於9月22日至27日舉行。

蔡俊彥、梁千雨、何承謙及張家朗再次出擊，力爭亞運男子花劍團體賽金牌。（資料圖片）

名古屋亞運｜9.20-9.23舉行空手道賽事

名古屋亞運空手道賽事將於9月20日至23日舉行，出戰賽事的包括世界冠軍劉慕裳及亞洲冠軍曾綺婷，將力爭名古屋亞運金牌。

名古屋亞運｜9.20-9.28舉行乒乓球賽事

乒乓球賽事也是港人熱愛看的運動之一，比賽將於9月20日至28日舉行，並派出黃鎮廷、陳顥樺、杜凱琹、吳詠琳等人出戰。

陳顥樺、黃鎮廷將出戰乒乓球賽事。（WTT圖片）

名古屋亞運｜9.20-9.26舉行網球賽事

名古屋亞運網球賽事將於9月20日至26日舉行，港隊將派出6男6女出戰，當中包括黃澤林。

黃澤林將出戰亞運網球比賽。（資料圖片）

名古屋亞運｜哪個電視台看到比賽直播？

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