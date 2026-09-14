名古屋亞運｜李思穎棄戰公路專注場地爭金 同時為爭奧運積分備戰
「之前都是第二名，我也很想一嘗金牌的滋味。」香港單車隊李思穎談及名古屋亞運目標，她直言麥迪遜賽及全能賽雙金是她的目標。
香港單車隊今日趁亞運開幕前的最後一星期會見傳媒，李思穎、梁穎儀、楊礎搖等人都是焦點。去年在全運會狂掃三金後，李思穎在今屆亞運肩負爭金重任，她鐵定放棄公路賽，專注場地期望創出佳。
李思穎表示：「之前經常都是第二名，我也很想一嘗金牌的滋味。今屆亞運當然希望在全能賽和麥迪遜賽取得金牌，但最重要順利執行比賽戰術，把近日的訓練成果發揮出來。」李思穎於去屆亞運奪得2銀1銅，兩面金牌是麥迪遜賽（夥拍楊倩玉）及全能賽，銅牌則來自團體追逐賽（夥拍楊倩玉、梁寶儀及梁穎儀）。
放棄公路賽的決定，除了專注場地賽爭金，也因為世界場地單車錦標賽將於10月14至18日在上海舉行，是奧運積分賽之一，李思穎坦言，若要兼戰亞運公路賽，比賽狀態要由9月中旬保持到10月中旬，「既然沒可能將比賽狀態維持一個月，不如就專注10月的亞運和場地世錦賽」。
香港單車隊今屆派13男12女出戰名古屋亞運，總教練達海飛表示，除了去1屆曾奪得獎牌的李思穎、劉允佑及梁穎儀，也希望其他項目的運動員能站上頒獎台。
名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單
香港單車隊出戰名古屋亞運的名單如下。
名古屋亞運2026單車｜公路賽
組別
賽事
運動員
男子組
個人計時賽
劉允祐、胡俊賢、葉漢文
個人公路賽
劉允祐
女子組
個人計時賽
梁穎儀
個人公路賽
梁穎儀、關旨君、張履檾
名古屋亞運2026單車｜場地賽
項目
賽事
運動員
男子組
爭先賽
杜棹熙
競輪賽
翁浚皓、杜棹熙
全能賽
朱浚瑋
麥迪遜賽
朱浚瑋、曹棨光
團體追逐賽
繆正賢、伍柏亨、朱浚瑋、曹棨光、馬繹斐
團體競速賽
翁浚皓、莫沚駿、杜棹熙、吳保利
項目
賽事
運動員
女子組
爭先賽
楊礎搖
競輪賽
楊礎搖
全能賽
李思穎
麥迪遜賽
李思穎、梁穎儀
團體競速賽
吳思穎、程嬿珊、童森、楊礎搖
名古屋亞運2026單車｜山地車及BMX
項目
賽事
運動員
山地車
男子組
賴俊健
女子組
關旨君、余海廸
BMX小輪車
女子組
郭澄