名古屋亞運｜李思穎棄戰公路專注場地爭金　同時為爭奧運積分備戰

撰文：李思詠
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「之前都是第二名，我也很想一嘗金牌的滋味。」香港單車隊李思穎談及名古屋亞運目標，她直言麥迪遜賽及全能賽雙金是她的目標。

香港單車隊今日趁亞運開幕前的最後一星期會見傳媒，李思穎、梁穎儀、楊礎搖等人都是焦點。去年在全運會狂掃三金後，李思穎在今屆亞運肩負爭金重任，她鐵定放棄公路賽，專注場地期望創出佳。

名古屋亞運單車｜李思穎今屆棄戰公路賽，專注場地賽力爭兩金。（李思詠攝）

李思穎表示：「之前經常都是第二名，我也很想一嘗金牌的滋味。今屆亞運當然希望在全能賽和麥迪遜賽取得金牌，但最重要順利執行比賽戰術，把近日的訓練成果發揮出來。」李思穎於去屆亞運奪得2銀1銅，兩面金牌是麥迪遜賽（夥拍楊倩玉）及全能賽，銅牌則來自團體追逐賽（夥拍楊倩玉、梁寶儀及梁穎儀）。

名古屋亞運單車｜男子公路隊成員葉漢文（左起）、胡俊賢、劉允祐。（李思詠攝）

放棄公路賽的決定，除了專注場地賽爭金，也因為世界場地單車錦標賽將於10月14至18日在上海舉行，是奧運積分賽之一，李思穎坦言，若要兼戰亞運公路賽，比賽狀態要由9月中旬保持到10月中旬，「既然沒可能將比賽狀態維持一個月，不如就專注10月的亞運和場地世錦賽」。

全運會｜李思穎奪三金冀明年亞運再突破　心理體能進步獲教練盛讚

香港單車隊今屆派13男12女出戰名古屋亞運，總教練達海飛表示，除了去1屆曾奪得獎牌的李思穎、劉允佑及梁穎儀，也希望其他項目的運動員能站上頒獎台。

名古屋亞運單車｜香港單車隊派出13男12女出戰。（李思詠攝）
名古屋亞運會2026單車｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單

香港單車隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026單車｜公路賽

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單（公路單車）

組別

賽事

運動員

男子組

個人計時賽

劉允祐、胡俊賢、葉漢文

個人公路賽

劉允祐

女子組

個人計時賽

梁穎儀

個人公路賽

梁穎儀、關旨君、張履檾

名古屋亞運2026單車｜場地賽

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單（場地單車）

項目

賽事

運動員

男子組

爭先賽

杜棹熙

競輪賽

翁浚皓、杜棹熙

全能賽

朱浚瑋

麥迪遜賽

朱浚瑋、曹棨光

團體追逐賽

繆正賢、伍柏亨、朱浚瑋、曹棨光、馬繹斐

團體競速賽

翁浚皓、莫沚駿、杜棹熙、吳保利

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單（場地單車）

項目

賽事

運動員

女子組

爭先賽

楊礎搖

競輪賽

楊礎搖

全能賽

李思穎

麥迪遜賽

李思穎、梁穎儀

團體競速賽

吳思穎、程嬿珊、童森、楊礎搖

名古屋亞運2026單車｜山地車及BMX

名古屋亞運2026單車｜香港單車隊名單（山地車及BMX）

項目

賽事

運動員

山地車

男子組

賴俊健

女子組

關旨君、余海廸

BMX小輪車

女子組

郭澄

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