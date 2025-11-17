全運會｜李思穎奪三金冀明年亞運再突破　心理體能進步獲教練盛讚

在全運會場地單車女子全能賽最後一項的記分賽，即使河南車手最後一圈衝得雙倍積分，李思穎（Ceci）仍以1分之差險勝對手，她未衝線先歡呼，香港單車館報以熱烈歡呼聲。全運會單屆三金，創下前無古人的成就，Ceci未想過停步，希望未來再有突破。



李思穎贏得全運會女子全能賽冠軍。（廖雁雄攝）

挾全運雙金出戰女子全能賽的李思穎，從首項捕捉賽已展示強勢，取得首名，其後衝刺賽及淘汰賽分別以第三名完成，在80圈記分賽前維持榜首。

李思穎與四川的劉佳麗分數相近，劉頭兩個衝刺圈皆有斬獲，李思穎的領先優勢收窄至1分，Ceci在其後兩個衝刺圈回應，再度拉開差距，而兩名在積分榜領先的車手全場互相「Mark實」對方，後段殺出河南的周夢寒突圍，若然追到主車群，李思穎的領先優勢再次收窄至1分，然後周夢寒再有進賬的話，李思穎的第三金有危機。

（廖雁雄攝）

在鑊場頂上的港隊總教練達海飛不斷提場，示意Ceci要進攻，後段高聲呼叫「河南」，提醒李思穎對手有威脅。每當看到李思穎較為保守時，達海飛也是一臉懊惱，在旁協助的繆正賢也連忙揚聲，幸好周夢寒未能取得超圈的20分，即使這名河南車手搶得最後一圈的雙倍積分，李思穎仍以1分險勝，順利贏得女子全能賽冠軍，前無古人地在全運會摘下單屆三金。

李思穎成為史上首名香港運動員單屆贏得三面全運金牌。（廖雁雄攝）

全運會公路賽奪金後，李思穎會見傳媒時表示要「相信自己」，她一直都保持信念，直至記分賽時卻有動搖，「去到最後我以為自己要輸了，當刻很疲累，『爆咗偈』，已經不知道自己在做什麼，我只聽到教練不斷高呼，好像在叫河南，我都不太清楚。」她在記分賽與劉佳麗互相盯着對方，當刻Ceci的腦海有不同的想法，「有一段我們幾個前列車手墮得很後，她們不斷跟着我，我快她們又跟，我有一刻不知所措，又擔心其他車手突圍跟不了，慶幸最後都贏到。」

（廖雁雄攝）

三面金牌中，李思穎最高興的是這面全能賽金牌，「即使教練（達海飛）在我贏得公路（金牌）後，要我放鬆一點但我沒有，因為全能賽是我主項，是我最想贏得的金牌。」就算李思穎創歷史贏三金，她直言仍有不少進步空間。

「今日在淘汰賽、記分賽都有失誤，之後在技術上都要繼續努力。教練說我今日體能好好，但記分賽後段都無以為繼，在體能上可以更加好，我覺得我不可以因為三金而自滿，下年就是（名古屋）亞運，對手將會更加強勁，自己希望有新突破，所以我在未來會繼續努力。」

（廖雁雄攝）

完成全運單車賽事，即使單車隊未能做到達海飛賽前預期的四面獎牌，這名港隊總教練如釋重負，在具備世界級水平的全運會舞台中，愛徒李思穎獨取三金，他當然感到自豪，「縱然未能達成賽前四牌的目標，但李思穎在競爭如此激烈下，仍然能夠在香港主場贏得三金，這已經是值得自豪的一回事。」

李思穎戰畢巴黎奧運全能賽後，在鏡頭前真情流露，淚灑單車館。相隔一年多，達海飛盛讚Ceci在體能、心理上大有進步，「她（李思穎）今日的體能狀態非常好，首兩項目已經展示了，她敢於進攻，充分顯示自己的能力。她從珀斯集訓的最後一星期，已經看到她的狀態極佳，然後在公路賽、全能賽一再令我驚喜。她在淘汰賽稍為失準，她都及時調整，未受影響。」達海飛指，李思穎在踏上頒獎台前，要求有更多訓練，可見她尋求突破的決心。