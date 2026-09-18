名古屋亞運｜黃鎮廷杜凱琹抽好籤　同區未遇強敵4強或碰「莎頭」

香港乒乓球隊雖然受到大會住宿和交通安排不周影響，但他們在今日（18日）的抽籤中，總算抽得好籤。

作為最大獎牌希望的混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，在其1/4區的對手未遇中日韓台，若然一路過關斬將，有望直到4強才遇上「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎。

另一獎牌重點、男雙的黃鎮廷/陳顥樺，可能於8強硬撼中國的向鵬/溫瑞博，成為爭入4強的最大考驗。



亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹於混雙抽得好籤。（資料圖片；梁鵬威攝）

香港乒乓球隊派出5男5女出戰單打、團體及雙打共7項賽事。男團和女團賽事在周日（20日）率先展開，男團被抽入E組，同組對手包括泰國和吉爾吉斯4，女團同樣身處E組，同組則有泰國、黎巴嫩和卡塔爾。

單項方面，男雙、女雙和混雙是港隊焦點項目。未曾踏上亞運混雙頒獎台的「黃杜配」，今屆抽得好籤，在其1/4區的對手包括印度、尼泊爾、澳門、斯里蘭卡等，只要躋身4強，不設銅牌戰下便將穩獲獎牌。

亞運乒乓｜黃鎮廷/杜凱琹。（資料圖片；梁鵬威攝）

一度升上男雙「世一」的黃鎮廷/陳顥樺，直至16強的對手主要是哈薩克、馬爾代夫等，殺入8強機會高唱入雲，惟8強可能面對中國的向鵬/溫瑞博，將是最大考驗。另一港隊組合姚鈞濤/林兆恒，若晉級16強，對手大有機會是中國的林詩棟8黃友政。

亞運乒乓｜黃鎮廷/陳顥樺力爭男雙獎牌。（資料圖片；梁鵬威攝）

女雙方面，杜凱琹/吳詠琳的最大考驗將是16強或撼韓國的李恩惠/金娜英，過關之後，8強對手將是新加坡、蒙古、印度、馬爾代夫或哈薩克其中之一。李凱敏/蘇籽童或於16強硬撼日本的長崎美柚/面手凜。

至於單打，黃鎮廷若殺入男單8強，或遇東道

亞運乒乓｜蘇籽童/李凱敏。（資料圖片；梁鵬威攝）

主張本智和；陳顥樺則可能於16強面對安宰賢。女單由杜凱琹和蘇籽童競逐，頭號種子王曼昱及日本的早田希娜將成兩人晉級路上的最大敵人。